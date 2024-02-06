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次世代基因定序納健保定案！適用19種癌、最高給付3萬　最快5月實施

▲▼健保署虛擬健保卡數位創新應用，標竿學習與前瞻分享會，健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保規劃將「次世代基因定序（NGS）」納入給付，幫助癌症病人選擇後續治療用藥，健保署長石崇良今（6）日表示，NGS給付方案已有初步共識，決議針對19類癌別，分三種方案套組給付1萬至3萬點（1點約0.9～0.98元）不等，後續差額則由病人自付，預計受惠人數超過3萬人，一年預算規模約9億元，最快今年5月上路。

精準醫療已經成為癌症治療趨勢，而次世代基因定序（Next-Generation Sequencing；NGS）一次檢測多個癌症基因，可有效率得知結果，但價格昂貴，對不少患者仍是沉重負擔，健保署宣布將納入健保給付，今（6）日再次召開專家會議將給付定案。

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石崇良受訪表示，NGS適用癌症將區分為實體腫瘤與血液腫瘤共19種癌別，實體腫瘤是對應藥物治療選擇，血液腫瘤則是對應診斷、是否進行骨髓移植治療計畫等，NGS應用角色不太一樣；給付以定額分為3種套組，第一種是BRCA 1/2，給付1萬點，第二種是100個以下基因的小套組，給付2萬點，第三種是100個以上基因的大套組，給付3萬點，差額則由病人自付。

14種實體腫瘤分別是：非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、胃癌、NTRK基因融合實體腫瘤。另5種血液腫瘤為：急性骨髓性白血病、骨髓分化不良症候群、急性淋巴芽細胞白血病、B細胞淋巴癌、T/NK細胞血癌與淋巴癌

石崇良說明，專家會議也共識，每種癌別一生可以給付一次，而檢測時病人須簽署同意書，同意報告可以上傳至健保署指定的資料庫，否則將不予給付；而一旦檢測失敗，醫師無法出具檢驗報告時，不可以和病人收錢、也不給付，費用由醫院自行吸收。

至於受惠人數，石崇良指出，健保署估計每一年新發生可適用的實體腫瘤病人約2.5萬人左右、新發血液腫瘤病人約6千多人，預算規模約9億元，若一切行政程序順利，最快5月1日開始給付。

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