梨園搖籃成立AI科技中心　校長：將大數據帶入戲曲學院

▲台灣戲曲學院校長李揚（圖右）宣布，成立「表演藝術AI科技教育與研究中心」，將AI應用融入戲曲教學與舞台實踐。（圖／台灣戲曲學院提供）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）正夯。因應時代潮流，身為梨園子弟搖籃的國立台灣戲曲學院今（16日）也宣布，將成立「表演藝術AI科技教育與研究中心」，希望能將現代管理、效率與大數據分析等概念帶入戲曲學院，將社會責任與AI應用融入戲曲教學與舞台實踐，同時今年下半年推出的年度展演，也將運用AI技術，創造魔鏡角色的生動影像及魔幻感，為觀眾提供全新的視覺體驗。

台灣戲曲學院今天舉行新春甲辰年開台大典，由復興京劇團及台灣特技團帶來《財神獻寶》等一系列精彩歡慶好戲。為了延續戲曲文化傳承，戲曲學院校長李揚宣布，以「教育創新、永續發展」為目標，成立「表演藝術AI科技教育與研究中心」。

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李揚表示，希望能將自己所學現代管理、效率與大數據分析等概念，帶入戲曲學院，並配合當代永續發展與AI科技潮流，將社會責任與AI應用融入戲曲教學與舞台實踐，開啟AI科技與表演藝術之融合。

今年下半年，台灣戲曲學院將推出《六系跨系聯合製作-森林七矮人》年度展演，李揚指出，將利用AI技術創造表演藝術全新視覺體驗，運用AI人工智慧技術，創造魔鏡角色的生動影像及魔幻感，為觀眾提供全新的視覺體驗。

▲台灣戲曲學院年度展演將用AI技術，創造魔鏡角色的生動影像及魔幻感。（圖／台灣戲曲學院提供）

李揚進一步表示，台灣戲曲學院的教育目標是培育優秀的戲曲人才廣為社會所用，學校學制包含小學五年級到大學畢業的十二年一貫制，高職以下著重培養專業技能，大學課程的規劃則要參考社會趨勢。透過成立永續辦公室，並開設「永續戲曲」課程，還設計「傳播」、「編導」、「文創」三個多元自主學習的學程，希望藉此激發學生更多潛能，增加就業機會，提升市場競爭力。