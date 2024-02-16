　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

微軟總裁宣布「斥資1078億」　在德國專注發展AI

▲▼微軟總裁,Brad Smith。（圖／路透社）

▲微軟（Microsoft）總裁史密斯宣布，未來2年將在德國投資32億歐元（約新台幣1078億元）。（圖／路透社）

文／中央社

美國軟體巨頭微軟（Microsoft）總裁史密斯15日在德國首都柏林的活動中表示，微軟將於未來兩年在德國投資32億歐元（約新台幣1078億元），專注於發展人工智慧（AI）。

路透社報導，這是微軟40年來對德國進行的最大筆投資，其中大部分資金於2024年和2025年將用於建立資料中心及培訓AI人才。

史密斯（Brad Smith）說：「現在這樣做是因為我們對德國有著極大的信心。」他說，微軟希望「幫助建設基礎設施，以協助德國經濟繼續運用AI，並且擴大技能基礎，以填補所需職缺」。

微軟是投入AI領域最快、最深入的大型科技公司之一，除投資聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI，還推廣將AI運用在各種產品上。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對此表示歡迎，稱這代表對歐洲最大經濟體的信任。

微軟德國執行長賈尼克（Marianne Janik）拒絕透露具體投資地點，但表示，他們主要考慮西部的萊茵-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和金融中心法蘭克福（Frankfurt）周邊地區。

ET快訊
陳俊翰最後貼文「人生成就解鎖」　眾人湧入悼念
大樂透1億一注獨得！　連續2天送出頭獎
晚安小雞下跪也沒用！　西港省長證實「刑滿才驅逐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩胞妹罕見評價日相發言　稱兩國可共創新未來

晚安小雞帶為何帶鬼娃？西港省長曝「台灣寫劇本」：計劃拍靈異片

微軟總裁宣布「斥資1078億」　在德國專注發展AI

俄羅斯貝爾哥羅德遭空襲5死　官員：烏克蘭蓄意襲擊平民聚集區

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡　得年28歲

2024日本櫻花季最新預測　「氣溫高於往年」多地區花期提早

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

柬埔寨網友罵翻！晚安小雞淪「柬國公敵」上銬示眾　更多罪證曝光

紐約地鐵車頂活春宮！列車行駛中「脫褲露臀激戰」　驚人畫面曝

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

網紅「阿鬧」疑是小雞共犯　跪地被上銬！恐在當地受刑

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

過年找不到人！甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

金正恩胞妹罕見評價日相發言　稱兩國可共創新未來

晚安小雞帶為何帶鬼娃？西港省長曝「台灣寫劇本」：計劃拍靈異片

微軟總裁宣布「斥資1078億」　在德國專注發展AI

俄羅斯貝爾哥羅德遭空襲5死　官員：烏克蘭蓄意襲擊平民聚集區

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡　得年28歲

2024日本櫻花季最新預測　「氣溫高於往年」多地區花期提早

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」　訂滿飯店換對台灣斷交

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

柬埔寨網友罵翻！晚安小雞淪「柬國公敵」上銬示眾　更多罪證曝光

紐約地鐵車頂活春宮！列車行駛中「脫褲露臀激戰」　驚人畫面曝

晚安小雞整群人在騙？老婆+老闆恐「都是共犯」　神秘團隊遭起底

晚安小雞柬埔寨上銬又下跪　醫曝：還不是最慘，我看未來會出人命

金正恩胞妹罕見評價日相發言　稱兩國可共創新未來

「天王嫂」方媛教你居家健身3招　改善腹部贅肉超有感

他裝闊給外送員1千小費！打麻將輸光竟反悔「可還我嗎？」眾人酸爆

晚安小雞帶為何帶鬼娃？西港省長曝「台灣寫劇本」：計劃拍靈異片

微軟總裁宣布「斥資1078億」　在德國專注發展AI

俄羅斯貝爾哥羅德遭空襲5死　官員：烏克蘭蓄意襲擊平民聚集區

快訊／高雄行人穿越馬路「遭騎士猛撞」　頭部四肢重傷亡

喝水也會胖？想要成功減重、就從每日按時吃早餐做起

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實刑滿才驅逐

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

帛琉總統信函曝「中國利誘手段」

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

柬埔寨罵翻！晚安小雞更多罪證曝光

2024日本櫻花季預測　東京3/23開花

紐約地鐵車頂活春宮！　露臀激戰畫面曝

晚安小雞帶為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

俄：烏克蘭空襲貝爾哥羅德　至少5死

微軟宣布　投資德國1078億發展AI

更多熱門

相關新聞

小資族搶買輝達！ 國泰證推出美股即時「碎股」交易

小資族搶買輝達！ 國泰證推出美股即時「碎股」交易

國泰證券搶先同業推出「美股金額單」全新服務，美股即時交易除了原本的「整股」交易外，新增「碎股」（不到1股）交易服務，只要1000美元（折合台幣約3.1425萬元）起，就能買進多一點屬意的美股標的。

486先生去年投資「獲利8位數」超狂金額曝

486先生去年投資「獲利8位數」超狂金額曝

台積電帶頭衝！31檔台股ETF股價破紀錄　00904填息

台積電帶頭衝！31檔台股ETF股價破紀錄　00904填息

日經：MSCI指數「剔除66檔陸股」恐加速資金外移

日經：MSCI指數「剔除66檔陸股」恐加速資金外移

進股市只買台積電　他握44張「帳面賺950萬」

進股市只買台積電　他握44張「帳面賺950萬」

關鍵字：

微軟德國投資人工智慧AI

讀者迴響

熱門新聞

高雄行人遭騎士猛撞　頭部四肢重傷亡

30萬YTR砲轟星鐵遭炎上彎腰致歉

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

即／三重深夜火警！81歲獨居嬤倒臥住處亡

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

大樂透1億一注獨得　連2天送出頭獎

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實刑滿才驅逐

林襄退出樂天女孩　8字「IG首發聲」！

姚明13歲女兒「長到190公分」！站奶奶旁邊變巨人

「挽肉と米」台灣首店暫停營業

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

網紅企業家兒洗澡跌倒身亡

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

Joeman東京買全新房「走路就到晴空塔」！1500萬入手

更多

最夯影音

更多
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」
晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面