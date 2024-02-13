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龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲今年適逢生肖龍年，有許多吉祥話都和龍的諧音有關。（圖／視覺中國）

專題中心／綜合報導

今年春節適逢生肖龍年，過年家人親友團聚，特別適合用「龍」來當作拜年吉祥話，《東森新媒體ETtoday》特別彙整分類，針對5種不同對象精選龍年吉祥話，傳達最貼心的祝願。

1. 給爸媽
龍鳳呈祥: 寓意著新的一年將會有吉祥如意和富貴平安的好兆頭​​。
和樂龍龍：這句吉祥話借用諧音，希望大家新的一年中和樂融融，幸福美滿。

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2. 給岳父岳母
金龍賀新歲，福氣滿全家：這句吉祥話代表著對岳父岳母及其家庭的祝福，希望他們新的一年中福氣滿滿，家庭和樂。
龍年吉祥，瑞氣滿堂：表達了對岳父岳母的家庭在龍年中充滿吉祥和瑞氣，寓意著家家戶戶都能迎來好運與幸福。


3. 給親戚
龍光煥發，生意興龍：這句祝福語對於從事商業的親戚來說，不僅祝福他們生意興隆，還希望他們在新的一年裡光芒四射，一切順利。
龍來運轉，金龍報喜：這組吉祥話給親戚們帶來了轉運和報喜的祝願，象徵著好運連連，喜訊頻傳。


4. 給親戚小孩
龍（Long）time no see：這是一個創意諧音，適合用來與小孩開玩笑，同時表達了久別重逢的喜悅。
好運接龍紛紛來：意著小孩新的一年中好運連連，開心迎接每一天。


5. 給朋友
生龍活虎，龍馬精神：這句祝福語希望朋友在新的一年裡充滿活力和精神，勇往直前。
龍躍金山：象徵著在新的一年中，不僅事業會達到新的高峰，財富也會源源不斷地湧入​​。


此文為透過ChatGPT彙整各網站龍年吉祥話整理，透過這些精選的吉祥話，不僅能在不同的拜年場合中表達的心意，也能讓每一位收到祝福的人感受到新的一年中滿滿的正能量和好運。

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