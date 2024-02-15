「婆婆不喜歡我」婦躺馬路中央慘哭：我不要活了　八點檔畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名楊姓女子與先生長居大陸，今年過年返台打算補辦婚禮，未料因婆媳問題發生爭執，楊女一氣之下，橫躺在馬路中央大哭，巡邏員警發現後，急忙將她扶到人行道休息，再由救護車載送至醫院觀察。

▲楊姓女子認為婆婆不喜歡她，躺在馬路中央大哭，先生（紫衣男）也拉不動她。（圖／記者許宥孺翻攝）

小港分局員警今(15日)上午10點20分執行巡邏勤務，行經宏平路時，發現一名女子橫躺於快車道上，由於人車來往怕發生意外，員警緊急下車關心，並將女子攙扶至一旁的人行道上。

▲楊女情緒激動喊想家了。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊女情緒激動，不斷地大哭，並喊「我不要活了」、「我想家」，女警趕緊安慰她：「有事好好說！」經警方瞭解，30歲楊姓女子與兒子、40歲的先生長年住在大陸，一家三口今年過年返台，並趁機補辦婚禮，連楊女的媽媽也來台見證女兒幸福時刻。

楊女和媽媽來台期間住在婆家，不過因生活習慣問題，與婆婆頻頻發生爭執，也覺得婆婆並不喜歡她，昨日和媽媽、先生、兒子投宿在小港區一家商旅，上午退房後，楊女又想到和婆婆發生的不愉快，突然情緒潰堤，一時想不開，才會躺在馬路上。

▲警方陪同等待救護車。（圖／記者許宥孺翻攝）

女警一邊安撫楊女的情緒，一邊陪同救護車到場，過程中也和楊女的先生溝通，待救護人員到場後，護送她至凱旋醫院，所幸楊女身上並未受傷。

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