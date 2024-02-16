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強吻鍾沛君寫切結書道歉卻反悔　檢當庭批朱學恒「狡猾沒誠意」

▲▼台北市議員鍾沛君（右）因遭名嘴朱學恒猥褻案，16日與丈夫陳布朗（左）到台北地院開完庭，攜手離開婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市議員鍾沛君（前左2）因遭名嘴朱學恒猥褻案，16日與丈夫陳布朗（前左）到台北地院開完庭，攜手離開婉拒受訪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒被控2022年在1場餐會中2度強吻台北市議員鍾沛君，涉犯強制猥褻罪嫌，台北地院今（16日）傳訊鍾的丈夫陳布朗等3名證人作證，據悉，朱主張當時被逼簽切結書認錯，審檢辯3方反覆追問陳有無提供或討論切結書版本讓朱照寫，陳堅稱絕沒強迫，當時讓朱自行打字交代到底做了什麼事，「他寫的我都相信」，例如他們懷疑朱對鍾下藥，朱也沒寫這一段。

檢方在庭訊結束前表示，朱學恒本案從最初辯解全然不記得發生什麼事，與陳布朗見面能交代部分事實，之後卻又避重就輕，可見朱狡猾沒誠意。辯護律師反駁指出檢方的臆測非事實，且朱與陳見面前，收到陳菁徽送來的紅酒與紙條小卡片，朱之後才依卡片內容繕打切結書，言下之意仍指朱是受迫認錯。

合議庭諭知下周一（19日）下午2點30分再度開庭，將傳訊現任國民黨不分區立委的陳菁徽作證，預定當天辯論終結。鍾沛君與陳布朗開完庭攜手離開、婉拒受訪，表示案件仍在審理、不便多言。朱學恒同樣不發一語，依舊抬頭挺胸、目不斜視，揚長而去。

▲▼名嘴朱學恒被控強吻台北市議員鍾沛君、涉犯強制猥褻罪嫌，16日到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲名嘴朱學恒被控強吻台北市議員鍾沛君、涉犯強制猥褻罪嫌，16日到台北地院出庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今依序傳訊事發餐廳的陳姓女服務生、媒體人樊啟明與鍾沛君丈夫陳布朗作證，庭訊歷時共約3小時，鍾以性侵被害人身分在隔離室全程參與。陳女強調本案發生當下，餐廳內外忙碌，她知道在座是哪幾位名人，但沒空關注，開完庭被記者詢問時，她緊張又疲憊說不清楚究竟發生什麼事，出庭已影響她的工作。

樊啓明開完庭受訪說，他和鍾沛君曾是電視台同事、私交很好，前年事發後第一時間，鍾用LINE把本案遭遇跟他描述一遍，他問鍾是否要報導，鍾說自己正在選舉、不想公開這件事情。樊強調自己沒參與當年那場餐會，法官今天庭訊主要是確認鍾事後跟他訴苦的過程。

▲名嘴朱學恒性侵案，證人樊啟明出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲媒體人樊啓明16日到台北地院作證，說明鍾沛君遭朱學恒猥褻後第一時間向他訴苦過程。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，朱學恒今在庭訊中指責樊啟明貿然上節目說他侵犯鍾沛君，事先沒查證，已違背新聞人求證的本職，樊啓明被記者詢問有無此事，或朱學恒有無質疑他的證詞，樊頓了一下，苦笑說「可能要問他本人（朱）比較清楚」。

陳布朗在法庭外等候作證時，被記者詢問對於朱學恒不認錯的回應，他冷哼說「狗屁倒灶」、「無恥」等語，而庭訊重點在於他有無提供草稿施壓朱學恒照寫認錯。陳說前年事發後，鍾沛君離開餐廳立刻來找他，當時他和朋友吃飯，眾人都看出鍾神情恍惚、心不在焉，跟平常很不一樣。

陳布朗表示，得知事發過程，他和鍾沛君都懷疑是否遭朱學恒下藥，但委任律師問朱發生什麼事，朱都說不記得，後來約朱在律師事務所面談、律師在旁見證，他讓朱自己想、自己寫、詳細交代自己做了什麼事，朱自稱不習慣手寫，要求用手機打字方式傳訊息，他和律師同意，並沒建議、要求或討論、修改朱寫切結書內容。

▲名嘴朱學恒性侵案北院開庭，當事人鍾沛君與丈夫出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲名嘴朱學恒性侵案北院開庭，當事人鍾沛君（右）與丈夫陳布朗（左）牽手出庭。（圖／記者林敬旻攝）

陳布朗強調，當時只希望朱學恒當著他的面「告訴我發生什麼事？他寫的，我都相信」，可是朱在切結書沒交代有無下藥一事，所以當下有問朱還有無其他內容沒寫。陳心疼愛妻事發後既憂慮朱有媒體流量、又害怕影響他們交往中的感情，一度心神不寧、容易焦慮。

鍾沛君有孕在身、預產期是今年（2024年）5月。去年6月8日，鍾在臉書po文揭露前年8月和朱學恒等朋友吃晚餐，遭朱酒後趁獨處空檔2度強吻得逞，還揚言「反正妳明天也不會記得」等語，朱事後用手機打字傳訊息方式寫切結書道歉，但隔天被要求提供依訊息全文手寫1份切結書，卻刻意漏掉原始版本「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」這句話。

鍾沛君並批朱學恒在切結書允諾戒酒，與「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」，卻毀諾上政論節目與她同場談#Metoo話題。朱被外界批判聲浪圍剿，一度聲明無限期停止公眾活動，卻悄悄恢復直播，他並「告發自己」涉案而非自首認罪或投案，台北地檢署直接偵辦，依強制猥褻罪嫌起訴朱。

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