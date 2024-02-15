好不容易求子成功！親友聽到性別後吐「4字」　媽媽一秒暴怒

▲不少人仍保有傳統重男輕女的觀念。（示意圖／取自freepik）

圖文／CTWANT

隨著性別意識抬頭，重男輕女的觀念日漸式微，但這個傳統思想卻早已深植在不少人的心中。就有一名孕婦抱怨，自己好不容易人工受孕成功，親友卻在得知是女寶寶後，反過來安慰說「沒關係啦」，甚至還有人質問為何不選男生，讓她爆氣直呼「有就很好了，這些人的頭到底都裝了什麼！」

一名女網友在Dcard以「懷孕 好多重男輕女的人⋯」為題發文，抱怨表示自己和老公已經結婚8年了，卻遲遲沒有懷孕，於是決定做試管嬰兒，好不容易在去年成功懷孕，但身旁親友卻比較在意寶寶性別，一聽到是女生後，竟然紛紛安慰她「沒關係啦」；甚至還有人質問為何不選男生，但她認為無論男女，只要寶寶健康就好，親友的言論讓她不禁感慨，「已經很難得有一個孩子了，怎麼還是有好多重男輕女的人」

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貼文一出，許多女網友紛紛有感表示，「華人的社會就是這樣」、「連我媽知道懷的是女娃後，也一直唉聲嘆氣，讓我到現在還是很介意」、「我第一胎生男孩，當時我媽媽、阿嬤娘家的人都覺得這樣很好、不用擔心，我才覺得奇怪是要擔心什麼，太莫名其妙」、「我也是試管，沒有先選性別，但身邊的婆媽一聽到是男生就拍手叫好，自己都是女生卻重男輕女嚴重到這種程度，女生到底怎麼了！」「身邊有朋友懷孕，雖然婆婆說生男生女健康就好，但最後還是補上希望男孩最好，害她壓力超大」。

不過，卻有不少網友認為現代人反而比較渴望生女兒，「我身邊的人，都很高興我懷女兒耶！同事很多人想生女兒，結果都是兒子，所以超羨慕我頭一胎就懷女兒」、「現在風氣明明就是重女輕男，身邊幾乎每個人都生男生，包括我也是生兩男，結果每個人都想生女生」、「身邊的人聽到我懷女生後，每個人都說還是女兒好，包括阿嬤、我媽和我婆婆的朋友」

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