日旅比國旅便宜？他曬2大1小「8天30萬」行程喊：真的沒有

▲原PO表示，台灣人一直吹捧日本旅遊勝國旅。圖為福岡梅花開。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

台灣國旅住宿費高昂，讓不少人寧願出國玩，也有人說去日本玩還比較便宜。不過一名網友質疑這說法過頭了，表示他們一家人2大1小商務艙就9.5萬，8天花了30萬元，「吹日旅價錢屌打國旅，就只是告訴大家，你是窮遊仔給人笑而已啦。」

一名網友在PTT以「一堆吹捧日本旅遊比國旅便宜，太過了吧？」為題發文，表示他已經去日本旅遊6到7次，對當地的空氣、環境等都非常滿意，有小孩後更對沒有行人地獄的日本街道非常喜愛，但看到一堆吹捧日本旅遊比國旅便宜的文章，還是覺得有點太超過。

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原PO指出，以2021年數據來看，日本薪資所得約為台灣的1.5倍，怎會有人覺得日本的物價跟台灣差不多，就算先前日幣匯率低，跟家人共4口飛了一趟阪神自助旅遊，不含藥妝還是花了8萬台幣左右，「一堆吹捧日本旅遊比國旅便宜，太過了吧？」

▲大阪環球影城。

另有鄉民也回文分享去年2大1小在楓葉季遊日本東北的行程，一家2大1小8天至少花30萬，「你說日旅真的有比台灣便宜？事實上沒有但品質好幾個檔次，吹日旅品質屌打國內可以。吹日旅價錢屌打國旅，就只是告訴大家，你是窮遊仔給人笑而已啦。」

貼文曝光後，迅速引起網友討論，網友紛紛留言「住膠囊也比髒髒的8000元商旅好」、「我東京不含機票1天隨便都1萬去了」、「就是台灣太貴我才去日本窮遊」，也有人酸，「皇民爆肝飛機住監獄就是潮你懂啥」、「今年櫻花季住宿漲3倍，皇民加油繼續盤」。

▲東京澀谷忠犬八公。

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