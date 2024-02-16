從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

▲2024大陸台商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文16日出席「2024大陸台商春節活動」。她在致詞時說，政府一直致力維護台灣的民主自由，和國際盟友並肩同行、自信走向世界，「在對等尊嚴前提下，從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能」，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

蔡英文致詞時說，上個月初，台灣共同完成本次的總統以及立委選舉，再次向國際社會展現台灣成熟的民主，同時也向各國傳達未來的台灣會繼續穩健走向世界。

蔡英文強調，台商一直是台灣經濟發展的關鍵推手，要特別感謝各位台商好朋友，在過去8年面對全球經濟變局，能與時俱進，和政府攜手合作、分散市場、佈局全球，不僅讓兩岸經貿關係變得更健康有序，也大幅提升台灣經濟的競爭力。

「現在的台灣已經是世界的台灣。」蔡英文說，台灣自信堅定邁向全球，同時也厚實國力、壯大台灣，吸引來自全球的投資，讓全世界更加認同台灣。在面對地緣政治的起伏以及相關的經濟變數，我們始終秉持不挑釁、不冒進的立場，沈著穩定的態度向國際社會證明，台灣是可靠的合作夥伴。

蔡英文說，在經濟發展上，政府推動各項基礎建設，縮減城鄉差距，改善台灣的投資環境，讓台灣的經濟更有韌性，也有更強的發展動能。在百工百業復甦之際，政府也協助產業加速淨零轉型，讓台灣的科技實力和製造能力，持續以低碳永續的方式在國際供應鏈中站穩腳步。

「這5年多來，我們推動投資台灣三大方案，也為台灣迎來可觀的投資和資金回流。」蔡英文說，截至今年2月初，已經累計總投資金額超過2.17兆，帶來超過14萬個工作機會，「我要邀請台商好朋友，趁著這次回台灣的機會，一定要到全台灣各地看看，尋找發展的契機」。

另外，蔡英文也提到，除了強化台灣的投資環境，也全方位的拓展對外經貿關係，隨著新南向政策的推動，台灣對新南向國家的投資正穩定成長中，台灣對新南向國家、歐洲、日本及美國的出口，也年年大幅成長。

蔡英文指出，去年，台美21世紀倡議首批協議已經完成簽署，也和英國簽署提升貿易夥伴關係協定，台灣和加拿大也共同完成投資促進及保障協議的談判，「台灣正全面的深化跟各國在經貿上的連結」。

蔡英文說，可以看到現在許多國際大廠加碼投資台灣，更加證明整體國家實力、投資環境都獲得國際信任。為了因應整體環境變遷以及企業發展需求，要請海基會及相關部會，共同做台商的後盾，打造發展利基，協助台商展開國際市場的佈局。

「我知道大家都很關心兩岸發展，維護區域跟台海穩定的現狀，不僅是當前國際共識也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。」蔡英文說，政府一直致力維護台灣的民主自由，和國際盟友並肩同行，自信走向世界，在對等尊嚴前提下，從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

最後，蔡英文說，各位台商朋友都是台灣走向世界以及維持兩岸和平重要的夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。新的一年要繼續拜託大家一起打拼，讓台灣更進步，經濟更繁榮。