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索羅門群島大選4月登場　反對黨大咖表態：尋求與台復交

▲▼ 所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導 

南太平洋島國索羅門群島2019年與台斷交，料將於下周宣布4月舉行全國大選，隨著各個政黨展開競選活動，與中國的安全關係成為關鍵議題，知名反對黨人物已經表態，希望尋求與台灣復交。

《路透》報導，索國現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年選後上任不久就宣布外交轉向，斷交台灣並轉而承認中國，後來更與北京簽署一項安全協議，警醒美國及澳洲，也在這個位處重要戰略位置的島國引發影響力角力。

選舉將於20日由索國總督正式宣布，預計於4月17日投票。據當地媒體《索羅門之星》（Solomon Star），反對黨要角、統一黨（United Party）前總理凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea）表明，希望重新審視與中國的安全協議，並尋求與台灣重建外交關係。

反對陣營領袖瓦雷（Matthew Wale）14日則在民主政黨聯盟啟動競選活動的儀式上表示，可以舉行公投決定與中關係，「中國在軍事和經濟上都是超級大國，與中國建交也有很多益處……我們需要看見國家利益在哪裡。」

但他批評蘇嘉瓦瑞，與中國建交前未徵求各省意見，導致最大省馬萊塔（Malaita）多年來拒絕與北京合作，「舉行全民公投的可能性很大，可以一勞永逸地解決問題。」

蘇嘉瓦瑞則在他競選開跑活動上，將去年在首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋運動會（Pacific Games）視為重大政績，而這場活動使用中國援建的體育場館。他的政黨承諾，將透過「向北看」的外交政策，加強與中國關係，同時培養與澳洲等傳統盟友關係。

但瓦雷砲轟，荷尼阿拉缺乏藥品等資源，蘇嘉瓦瑞卻將太平洋運動會置於醫療問題之前，「我們有一個不受人民控制的政府……一個收取資金以確保維持現狀的政府。」

儘管他未點名中國，但總理辦公室此前證實，中國向一個蘇嘉瓦瑞可自由使用的基金提供249萬美元，曾撥款給50名國會議員中的39人。蘇嘉瓦瑞辦公室已否認這筆錢被用來維持權力。

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