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台東縣偏鄉機車排氣定檢服務　5鄉55場次上路

▲台東縣偏鄉機車排氣定檢服務開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣偏鄉機車排氣定檢服務開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣偏鄉機車排氣定檢服務正式啟動，台東縣環保局為服務偏遠地區鄉親、確保機車排放廢氣符合標準，持續提供偏鄉機車排氣定期檢驗服務，預計前往包含東河鄉、達仁鄉、海端鄉、金峰鄉與延平鄉等5個鄉，進行共計55場次，相關行程規劃海報亦將張貼於該地鄉公所、活動中心及聚會場所等處。

台東縣環保局指出，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後一個月內完成機車排氣定期檢驗，若未於期限內實施檢驗，將處機車所有人500元罰鍰，超過6個月經通知後仍未實施機車排氣檢驗，將再處3,000元罰鍰，再通知仍然未完成機車定檢者，最重將會註銷機車牌照。

台東縣環保局進一步說明，為實踐2050淨零碳排目標，將於明年1月1日起停止寄發明信片通知機車排氣定期檢驗，若車主擔心忘記機車排氣定檢時間，可上網申請「台東縣機車排氣定期檢驗E化通知」服務(https://taitung.aetcmoto.com.tw/)，輸入車牌、手機號碼與地區等資料，日後到應定檢時間，便可收到簡訊通知，提醒依期限完成年度定期檢驗。

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