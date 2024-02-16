台東縣府新春團拜　饒慶鈴感謝團隊齊心推動各項業務

▲台東縣政府於16日，在縣府大禮堂舉行113年台東縣新春團拜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於16日年節過後開工第2天，在縣府大禮堂舉行113年台東縣新春團拜，邀集中央駐地機關代表及縣府同仁計約200人齊聚縣府大禮堂，互賀新春愉快、喜迎龍年到來。

今年度新春團拜活動於上午9點舉行，由台東縣長饒慶鈴主持，由於今年農曆春節有7天的連續假期，在新的一年首次見面，大夥紛紛互道「新年好」，並在健身教練帶領下做起健身伸展操，年後甩肉動一動，不但有助遠離背痛、還可以幫助消除「年後胖」，同時在活動大廳旁設置數個體能檢測站，督促大家運動不間斷。

饒慶鈴致詞時感謝團隊同仁齊心推動各項業務，表示台東許多重要建設正持續進行，如太平溪右岸一路通工程，市區最後段「康樂橋至馬蘭橋」即將於4月底通車，屆時可從南王橋一路暢通至新豐里橋；今年暑假也將完成台東總圖主體建物；此外還有進行中的全民運動館及青少年福利服務中心、樂齡社福大樓等，以及台東極限運動場及全新的網球中心也在規劃中，期盼帶給縣民更美好便利的生活環境。

活動最後安排猜燈謎送禮券小遊戲，答對的同仁開心拿到縣長致贈的紅包，而活動結束後由饒縣長發放好運福袋，讓新春團拜在充滿歡笑聲及互相祝賀喜氣的氛圍下圓滿結束，祝福大家共同迎接美好的新年。