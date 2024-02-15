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婦春節駕車東勢尋親！10年沒回鄉「找不到娘家」　暖警助團圓

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼70 歲黃姓老婦獨自從北部開車到東勢區尋親，但十多年未返鄉迷途求助警方。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

大年初四時，一名年約70歲黃姓婦人拄著拐杖走進派出所，神色慌張的向員警表示自己開車要回鄉跟家人團聚，但十多年未返鄉迷路了，一直找不到回娘家的路，所幸在員警的協助下，順利讓她回家與親人團圓。

員警表示，該名婦人長年於北部經商，趁著年假期間，從臺北市自行開車回到臺中市東勢地區，想與十多年未見面的親弟弟團聚用餐，不料卻想不起回家的路怎麼走，在附近繞了三四個小時，已錯過與親人用餐時間，不得已只好向警方求助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

黃婦將車輛停放在派出所旁，手拄拐杖走進派出所向員警表示，自己太久沒有回東勢故鄉了，而自己年紀也大了，記憶力不若以往，怎麼樣都找不到回家的路，而自己也只有弟弟的LINE沒有其他聯絡方式，但撥打LINE的電話都無法撥通，一時不知所措，剛好看到派出所便入內求助。

東勢分局石城派出所值班員警黃柏鑫立即查看黃姓婦人手機，發現可能因操作錯誤將弟弟的LINE封鎖，以致無法撥通，在員警的協助下，終於順利聯繫上家屬，兩人相約在附近的超商碰面，以防其再次迷路，婦人及其家屬對於警方熱心協助深表感謝。

石城派出所所長蔡勝義表示，東勢山城地區有些地方容易迷失方向，呼籲民眾可以預先查詢路線，以防迷路，若長者有時因記憶力下降也可能導致迷路，建議與家人保持聯繫暢通，或將家屬電話輸入手機，如此一來可以確保平安，也不會因為小狀況而壞了返鄉的興致。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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