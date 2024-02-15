被點名挑戰2026台北市長　吳思瑤：完全不在此時此刻工作範圍中

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選落幕，各政黨開始佈局2026市長大選，民進黨立委吳思瑤成功三連霸，也被視為2026台北市長選戰熱門人選，對決要競選連任的台北市長蔣萬安以及捲土重來的民眾黨立委黃珊珊，對此，吳思瑤今（15日）回應，跳躍到2026實在有點太超前部署，現在就先把幹事長工作做好，嚴肅回應大家提問，2026選舉完全不在此時此刻工作範圍中。

各黨2026佈局如火如荼展開，國民黨立委洪孟楷此次拿下立委選舉全國最高票，被點名是競選2026新北市長有力人選，洪13日更放上與台北市長蔣萬安合照，被視為兩人將合體拼戰2026雙北市長預告，對此，蔣萬安今受訪時回應，爭取民眾認同最重要的就是做出成績、做出政績。

而2026台北市長選戰極可能和2022選戰一樣呈現三腳督局勢，人選包含：競選連任的蔣萬安、簽下兩年立委任期條款的民眾黨立委黃珊珊，以及此次成功三連霸，被點名有望更進一步挑戰市長的吳思瑤。

對此，甫接下民進黨新會期立院黨團幹事長的吳思瑤表示，此時此刻她是民進黨團新任幹事長，就好好把2024年完成國會監督工作，我也承擔跟黨團同仁合作議題，跳躍到2026實在有點太超前部署，現在就先把幹事長工作做好，嚴肅回應大家提問，2026選舉完全不在此時此刻工作範圍中。