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初六開工「財神位在正北方」　4生肖獲財神加持賺不停！

記者黃翊婷／綜合報導

春節連假結束，今天（15日）是大年初六，也是開工日。清水孟國際塔羅小孟老師分享12生肖的財運，其中屬兔、龍、虎、蛇的朋友有五路財神加持，有望賺大錢；另外，初六的財神位在正北方，最佳財氣時間則是今日中午11點至下午5點。

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬兔、龍、虎、蛇的朋友財運旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享12生肖財運，小孟老師表示，大年初六送窮，財神位在「正北方」，最佳財氣時間為今日中午11點至下午5點，而在12生肖中，屬兔、龍、虎、蛇的朋友有機會獲得五路財神加持，賺錢賺不停。

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鼠：朋友互助彼此提醒，腦力掙錢財運提升。

牛：護身符的幸運加持，收到額外獎金禮物。

虎：家中開銷支出減少，外出朋友請客吃飯。

兔：辛勤付出就有收穫，年節努力加班賺錢。

龍：控制預算降低消費，閒錢捐助社會公益。

蛇：省吃儉用精打細算，儲蓄增加財源廣進。

馬：生意客戶往來頻繁，業績提升收入增加。

羊：平和心就有好運氣，財運提升問題減少。

猴：經營人際友好關係，運用人氣智慧賺錢。

雞：現金交易優惠增加，購買禮品大打折扣。

狗：洽談生意合作順利，辛勤奔波得財順利。

豬：工作獎金逐步提高，低調賺得不少財富。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

初六送窮，其中有4個生肖（屬兔、龍、虎、蛇）會有五路財神加持，能夠錢大把賺不停。 文/清水孟國際塔羅小孟老師 鼠：財運-朋友互助彼此提醒，腦力掙錢財運提升 牛：財運-護身符的幸運加持，收到額外獎金禮物 虎：財運-家中開銷支出減少，外出朋友...

小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2024年2月12日 星期一
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