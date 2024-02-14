民主黨打贏紐約聯邦眾議員補選　削弱共和黨多數優勢

▲美國民主黨候選人蘇歐茲今天贏得紐約州聯邦眾議員補選。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

多家媒體報導，美國民主黨候選人蘇歐茲（Tom Suozzi）今天贏得紐約州聯邦眾議員補選，進一步縮小共和黨在眾院早已微弱的多數優勢。

美聯社報導，皮利普（Mazi Pilip）承認敗選，並說已在今晚致電恭喜蘇歐茲。皮利普告訴支持者：「我們是輸了，但不代表我們就此結束。」

路透社提到，聯邦眾議院先前採取罕見行動，將共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）趕下台，因此才有今天這場補選。桑托斯爆出學經歷造假，檢方已依詐欺等罪名起訴。

蘇歐茲勝選讓共和黨在眾院多數優勢減至219對213席。

美國有線電視新聞網（CNN）和國家廣播公司新聞網（NBC News）均稱這場補選對蘇歐茲有利。

根據法新社報導，選前民調顯示選戰非常激烈，據報民主黨砸了1400萬美元打廣告，共和黨則花了800萬美元。

雙方都採用了攻擊性廣告，共和黨試圖呈現蘇歐茲在非法移民議題上態度軟弱的形象，民主黨人則將皮利普描繪成反墮胎權的人。

蘇歐茲是資深政治人物，先前在這個選區當過3任的眾議員，但之後卸職轉而競選紐約州州長，但沒成功，如今又回鍋，將接手桑托斯剩餘的11個月任期。

蘇歐茲在勝選演說中表示：「儘管外傳的一切都是謊言…談論蘇歐茲是移民危機教父…儘管有各種抹黑…我們還是贏了。」

同黨的紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，蘇歐茲勝選「對紐約來說是好消息」。