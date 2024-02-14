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搬到新城市買房便宜23萬元　美掀跨州市搬家潮

▲美國有許多人選擇搬到新的大城市，因為買房更便宜。（圖／pixabay）

▲美國有許多人選擇搬到新的大城市，因為買房更便宜。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

根據房地產網站「Zillow」的最新報告，全國各大城市的居民日益遷往南部和中西部城市，那裡的住房成本和競爭壓力較小，建築業的發展也能跟上需求。歐爾夫（Orphe Divounguy）, 「Zillow」的高級經濟學家表示：「住房可負擔性一直很重要，你可以在全國各地看到這一點。」

由於高額的抵押貸款利率和房價，買家理所當然地尋找交易——即使他們必須為此遷移到不同的城市、州或地區。

去年，跨州遷移的消費者傾向於選擇新的大都市區域，那裡的住房成本和競爭壓力較小，建築業的發展也能跟上需求，根據「Zillow」集團對United Van Lines數據的最新分析。

這些消費者遷入的新大都市區域的房價平均比他們離開的地方低7500美元（約新台幣23萬元）。

「住房可負擔性一直很重要…你可以在全國各地看到這一點，」歐爾夫說。「住房可負擔性正在重塑遷移趨勢。」

根據全國房地產經紀人協會研究副總裁兼副首席經濟學家Jessica Lautz的說法，尋找可負擔性的趨勢引領了大量遷移流向佛羅里達、北卡羅來納、南卡羅來納、田納西和德克薩斯等州。

根據「Zillow」的分析，最多外來人口流入的城市包括北卡羅來納州的夏洛特、羅德島州的普羅維登斯、印第安納州的印第安納波利斯、佛羅里達州的奧蘭多和北卡羅來納州的羅利。

房地產市場正面臨活躍房源供應不足的問題；雖然建築商正努力填補這一缺口，但他們只能在對買家和建築商都經濟可行的地區進行建設。

「這就是為什麼你會看到這些相對更可負擔的南部、中西部市場躍升至榜首，」歐爾夫說。

這些大都市區域的吸引力在於「這些地方正在迅速創造就業機會」以及更多新房屋的建設，歐爾夫表示。例如，夏洛特和羅利已成為吸引來自紐約市等大都會區工作者的科技和金融中心，「正因為如此，與全國其他市場相比，它們仍然相對更加可負擔。」

文中提到的房市現象顯示，隨著抵押貸款利率和房價的上升，潛在的購房者正在尋找更經濟實惠的住房選擇。這導致了一種趨勢，即人們越來越多地選擇遷移到住房成本較低、競爭壓力較小的南部和中西部城市。高利率和房價對購房者的財務壓力造成了顯著影響，迫使他們在購房決策中考慮遷移至不同的城市、州或地區。這種現象不僅涉及個人的生活選擇，也反映了更廣泛的經濟和社會趨勢，其中住房可負擔性成為影響人們遷移和居住決策的重要因素。

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