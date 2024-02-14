「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

記者張靖榕／綜合報導

網紅直播主「晚安小雞」12日闖入柬埔寨凱博園區直播，遭一名軍裝男性毆打後短暫失聯，逃出園區後再開直播。然而整起事件疑點重重，多次協助救出東南亞豬仔的全球反詐騙組織成員，對此也提出3大疑點，認為自導自演成分極高，「看他回台怎麼演」。

▲晚安小雞夜間探險短暫失聯。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）



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「晚安小雞」在直播中拍攝園區內的血手印，並且拍到他被一名軍裝男性追逐，之後絆倒在園區內某座廢棄大樓的某層樓，手機掉落在地上，只能聽到軍裝男穿軍靴重踏接近，疑似暴打「晚安小雞」的聲音。直播最後一幕停在軍裝男性拿起手機拍到自己的大迷彩褲、軍靴，以及倒在地上的「晚安小雞」。

失聯後「晚安小雞」13日又開直播自稱「逃出來了」，畫面中他頭髮宛如狗啃般被剃掉大半，哭訴「一切都是自己的問題」。

▲晚安小雞再開直播表示「逃出來了」。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）



整起事件疑點重重，《中天新聞》報導，全球反詐騙組織成員Sammy在看過影片後指出許多不合理之處，例如西港本身就屬於比較安全的地方，只要報警人就很容易出來；再來是柬埔寨政府2年前曾有過一次掃蕩，詐騙園區一度解散，如今該區詐騙集團轉型後，對外也比以前溫和許多，因此「晚安小雞」若真被抓到，頂多是被要求刪除畫面及相關資料，應該不至於被暴打。

第三，Sammy指出「晚安小雞」直播中，白天到的確實是凱博園區，但晚上進入的地點根本無法確定是哪，即便真是在凱博園區，對面都是爛尾樓，「要進去演戲，買個兵很容易啊。」

Sammy認為凱博園區是大園區，不想惹事情，因此不管怎麼看都覺得造假機率很高，現在就等「晚安小雞」回台後怎麼演，「看了聽了笑一笑就好」。