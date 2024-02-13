陸推「雙師型」吸納台灣人才　過來人分析「對台同等待遇」條件

▲大陸對台《意見》放寬「雙師型」政策，吸納台灣專業人才來教學。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

大陸廣納台灣人才，去年加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，同時放寬「雙師型」教師認定資格，提升原本承認兩岸職業資格標準。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的張老師介紹，「雙師型」既有教師資格，也有企業和職業資格，過去規定必須博士學歷才能教書，現在台灣民眾擁有大學學歷，用台灣證照換取大陸證照，可以去技職學校教書，該政策廣納優秀的台灣教師到福建省職業院校任教，分享專業實務經驗。

大陸去年《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），大陸方面看好台灣的高職教育起步早、體系完整，辦學觀念、模式運作較成熟，值得借鑑學習。因此，新政策加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，進一步擴大直接採認台灣職業資格範圍，鼓勵閩台教師參與福建省職業教育「雙師型」教師認定，根據教師不同能力實行初級、中級、高級「雙師型」教師。

政策出台後，來自台灣的張老師也開始接受朋友詢問，什麼是「雙師型」？回顧7年前，畢業於台灣中興大學森林系的張老師，獨自西進前往福州農林大學任教，一路見證大陸對台師政策的升級變化。

▲ 台青張老師認為「雙師型」政策更適合有證照＋實務經驗的優秀人才。（圖／記者任以芳攝）

張老師接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問首先介紹，何謂「雙師型」？間單來說，早期大陸鼓勵台籍老師或專家來技職學校教書，但相關政策不夠細化，「雙師型」政策出台後，把以前承認兩岸職業資格標準再提升或放寬。

張老師解釋，「雙師型」主要廣納台灣的相關專業或技術人才。目前在福建任教基本教師中件，學歷必須是博士畢業，甚至是北大、清華、廈大，福大，師大，農大等名校，才能當大學老師。「雙師型」針對台灣人學歷放寬至大學、碩士畢業，擁有企業或台灣認證專業資格證，換取大陸相關專業證照，也可以在技職學校任教。

「這項兩岸的技職教育政策，給予台灣技術人才在大陸的工作機會。」張老師進一步說，台灣的美髮師、導遊、醫師、會計這些專業人才，可以真正進入大陸的技職學校當老師，教更多的年輕人專業知識和技能，符合大陸規定「雙師型教師」，即既有教師資格，同時也有企業和職業資格，但學歷至少大學以上。

談到發展空間？張老師也分享，當年來大陸年紀已經30+以上，抓到後期發展機遇，攤開考過每一張證書，除了與自身森林系相關證照，也有一些其他產業證書。他笑笑的說，「證書考多一點，給自己補同發展機會。」經過5年多的努力，目前已經轉正大學教授。

▲福建農林大學10多年來不少台灣學生就讀 。（圖／記者任以芳攝）

張老師也建議台灣年輕人20、30出頭來大陸打拚很合適，正好是衝刺年紀，因為發展空間大，也符合大陸投資人才需求，升遷機會也看得到，台灣人身份也有點加分效果，最終還是需要自身努力。

「想來大陸發展年輕人一定要想清楚。」張老師也直言，「大陸的同等待遇，代表你的待遇跟大陸是一模一樣，頂多對你有一點傾斜，不代表說可以無限上崗。」

目前大陸邁向老齡化社會，康養方面人才也十分稀缺，張老師本身研究與康養相關的領域，如療癒性、森林康養基地、國家公園等。未來也不排除將產業與自然環境相結合，與企業合作實現成果轉化，應用在社會上，能把研究成果發揮到最大價值的關鍵。他也建議台灣各層面技術人，真的可以考慮先來大陸考察，決定了再闖，為自己找尋更多機會和舞台。