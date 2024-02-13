　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸推「雙師型」吸納台灣人才　過來人分析「對台同等待遇」條件

▲▼ 台青、雙師型、康養、意見、證照 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸對台《意見》放寬「雙師型」政策，吸納台灣專業人才來教學。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／福州報導

大陸廣納台灣人才，去年加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，同時放寬「雙師型」教師認定資格，提升原本承認兩岸職業資格標準。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的張老師介紹，「雙師型」既有教師資格，也有企業和職業資格，過去規定必須博士學歷才能教書，現在台灣民眾擁有大學學歷，用台灣證照換取大陸證照，可以去技職學校教書，該政策廣納優秀的台灣教師到福建省職業院校任教，分享專業實務經驗。

大陸去年《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），大陸方面看好台灣的高職教育起步早、體系完整，辦學觀念、模式運作較成熟，值得借鑑學習。因此，新政策加大在閩職業學校招聘台灣教師力度，進一步擴大直接採認台灣職業資格範圍，鼓勵閩台教師參與福建省職業教育「雙師型」教師認定，根據教師不同能力實行初級、中級、高級「雙師型」教師。

政策出台後，來自台灣的張老師也開始接受朋友詢問，什麼是「雙師型」？回顧7年前，畢業於台灣中興大學森林系的張老師，獨自西進前往福州農林大學任教，一路見證大陸對台師政策的升級變化。

▲▼ 台青、雙師型、康養、意見、證照 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 台青張老師認為「雙師型」政策更適合有證照＋實務經驗的優秀人才。（圖／記者任以芳攝）

張老師接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問首先介紹，何謂「雙師型」？間單來說，早期大陸鼓勵台籍老師或專家來技職學校教書，但相關政策不夠細化，「雙師型」政策出台後，把以前承認兩岸職業資格標準再提升或放寬。

張老師解釋，「雙師型」主要廣納台灣的相關專業或技術人才。目前在福建任教基本教師中件，學歷必須是博士畢業，甚至是北大、清華、廈大，福大，師大，農大等名校，才能當大學老師。「雙師型」針對台灣人學歷放寬至大學、碩士畢業，擁有企業或台灣認證專業資格證，換取大陸相關專業證照，也可以在技職學校任教。

「這項兩岸的技職教育政策，給予台灣技術人才在大陸的工作機會。」張老師進一步說，台灣的美髮師、導遊、醫師、會計這些專業人才，可以真正進入大陸的技職學校當老師，教更多的年輕人專業知識和技能，符合大陸規定「雙師型教師」，即既有教師資格，同時也有企業和職業資格，但學歷至少大學以上。

談到發展空間？張老師也分享，當年來大陸年紀已經30+以上，抓到後期發展機遇，攤開考過每一張證書，除了與自身森林系相關證照，也有一些其他產業證書。他笑笑的說，「證書考多一點，給自己補同發展機會。」經過5年多的努力，目前已經轉正大學教授。

▲▼ 台青、雙師型、康養、意見、證照 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建農林大學10多年來不少台灣學生就讀 。（圖／記者任以芳攝）

張老師也建議台灣年輕人20、30出頭來大陸打拚很合適，正好是衝刺年紀，因為發展空間大，也符合大陸投資人才需求，升遷機會也看得到，台灣人身份也有點加分效果，最終還是需要自身努力。

「想來大陸發展年輕人一定要想清楚。」張老師也直言，「大陸的同等待遇，代表你的待遇跟大陸是一模一樣，頂多對你有一點傾斜，不代表說可以無限上崗。」

目前大陸邁向老齡化社會，康養方面人才也十分稀缺，張老師本身研究與康養相關的領域，如療癒性、森林康養基地、國家公園等。未來也不排除將產業與自然環境相結合，與企業合作實現成果轉化，應用在社會上，能把研究成果發揮到最大價值的關鍵。他也建議台灣各層面技術人，真的可以考慮先來大陸考察，決定了再闖，為自己找尋更多機會和舞台。

ET快訊
初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉
快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級
林襄真的要變「小龍女」？　經紀人證實「接新工作」
女部落客一家12口遭丟包越南　凌晨「還在找飯店」：返台提告
初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸推「雙師型」吸納台灣人才　過來人分析「對台同等待遇」條件

台灣跆拳道冠軍赴榕開道館　走過疫情壓力！「踢出」創業夢想　

香港中原地產逆勢盈利！2023營業額達128億　發獎金慰勞員工

帶父坐火車到風景區　逆子竟把他丟在觀景台…老爸雙腿凍傷險死

「都幾點了」！女大生寒假清晨叫爸爸起床　笑稱：換我用這招了

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

中國唱紅國旅市場　稱全年出遊上看60億人次

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

陸推「雙師型」吸納台灣人才　過來人分析「對台同等待遇」條件

台灣跆拳道冠軍赴榕開道館　走過疫情壓力！「踢出」創業夢想　

香港中原地產逆勢盈利！2023營業額達128億　發獎金慰勞員工

帶父坐火車到風景區　逆子竟把他丟在觀景台…老爸雙腿凍傷險死

「都幾點了」！女大生寒假清晨叫爸爸起床　笑稱：換我用這招了

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」　男穿睡衣逃出呆立幾秒

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

中國唱紅國旅市場　稱全年出遊上看60億人次

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

妻送孩子上學！他偷跟蹤「驚見她進摩鐵」…抓姦1動作反入獄半年

疫情高峰！新冠、流感最多　醫示警3類人注意

轉戰「人造石」產業　前統一獅投手斜槓潛水教練

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

運將「路邊暫停一下」　輕易騙走乘客40萬勞力士

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

新田真劍佑遭爆「錄台綜」耍大牌！逼製作人泡奶茶…天熱停拍吃燒烤

美國印太戰略發表2周年！白宮強調「美日韓同盟」：取得重大進展

現任內閣平均在任37.5個月　主計長朱澤民唯一8年老臣

小孟老師／2月13日星座運勢　「穿搭先看幸運色」天蠍紫牡羊橙

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

大陸熱門新聞

帶父坐車到風景區　逆子竟丟包險害死

「都幾點了」！女大生寒假清晨叫爸爸起床

楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳賣機密給台灣

三年級小學生存下「305萬壓歲錢」！　一疊鈔票放身旁

護士找到房東亡父47萬現金！1年免租金

一家8口住飯店！女喊划算「準備住一輩子」

騙老婆有上班　上海男「每天躲圖書館」

妻去接兒子放學！他偷跟蹤驚見她進摩鐵

飯店半夜水管爆裂「房間變水簾洞」

陸推「雙師型」吸納台灣人才

中原地產逆勢盈利　2023營業額達128億

陸專家：「龍年」可望出現生育高峰　遭網吐槽

罕見字「龘」怎念？

中國唱紅國旅市場　全年出遊上看60億人次

更多熱門

相關新聞

台灣跆拳道冠軍赴榕開道館

台灣跆拳道冠軍赴榕開道館

台灣有許多青年挑戰自我，西進創業發展。來自台灣的跆拳道高手陳燕亭是一位十分優秀跆拳道教練，5年前與朋友決定來福州發展，創造「自強跆拳道館」。期間經歷疫情衝擊，依然堅持夢想，獲得家長與學員支持，陳燕亭接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，在大陸打拚收穫許多堵力與支持，未來繼續深耕大陸市場，希望台灣跆拳道年輕教練來福州創業，一起做兩岸交流。

海青會執行長鄭博宇北京逝世！　享年37歲

海青會執行長鄭博宇北京逝世！　享年37歲

兩岸都有「半屏山」 浙江洞頭「兩岸雙屏論壇」推台青千萬速貸方案

兩岸都有「半屏山」 浙江洞頭「兩岸雙屏論壇」推台青千萬速貸方案

要採納別人意見嗎？先自問「3問題」

要採納別人意見嗎？先自問「3問題」

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

廈航台籍空服員分享兩岸人才交流機遇 福州釋台青入住3個月免租紅利

關鍵字：

台青意見雙師型

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

賈靜雯PO全家福拜年！　梧桐妹「同框孫志浩」甜笑

李多慧IG小帳辣爆！　隔4個月曝「14秒性感扭腰片」

林襄疑加入味全龍！　「經紀人新身分」洩端倪

苗栗女跨越雙黃線遭撞飛　腦漿四溢慘死

台南公園驚見「嬰屍頭顱」　警追出生母棄屍

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面