　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正宮求償竟告輸小三　靠那個男人出庭拆穿謊言逆轉勝

▲▼偷情,出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正宮告小三求償竟吞敗，靠出軌前夫作證揭穿小三謊言才逆轉勝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1位正宮發現結婚8年的枕邊人外遇傳播小姐，心碎離婚後告小三索賠精神慰撫50萬元，並以男方交出的偷情自拍影片佐證，但一審採信小三受騙以為男方未婚、判小三免賠，正宮上訴二審討公道，找男方出庭作證，揭穿小三看過男方手機裡的小孩照片，也聽過男方接聽正宮來電，證實小三已知男方是有婦之夫，藉此成功逆轉獲判賠20萬元確定。

本案正宮於2014年嫁給前夫、育有1名子女，2022年10月間，她察覺男方露出在外面有女人的端倪，攤牌逼問後，男方招認姦情，交出藏在手機裡用來回味的偷情自拍影片，正宮目睹枕邊人和小三交纏畫面，人生頓時崩塌，心碎滿地，當天就簽字離婚。

但正宮不打算饒過小三，提告主張配偶權遭小三恣意侵害、情節重大，使她身心痛苦萬分，要求小三賠償精神慰撫50萬元，並以男方交出的影片佐證連續6天至少偷情6次。

小三已婚並育有3名子女，出庭抗辯正宮非法取得她和男方自拍偷情影片，侵害她的人性尊嚴、隱私和個資自主權，不能當成證據，此外，小三堅稱被男方矇騙，交往時不知男方是有婦之夫。

一審法官並沒探究正宮拿出來的偷情影片可否當證據，而是直搗小三事先是否知情男方已婚的核心問題，法官認為正宮無法舉證小三故意或因過失而介入正宮與前夫的婚姻，判小三免賠。

正宮不服氣，上訴時聲請傳喚男方作證，男方果真出庭，證稱小三是傳播小姐，2021年間交往約半年，常去小三在新北市中和區租屋處親熱，在一起沒多久就向小三坦承已婚身分，小三也看過他手機裡的小孩照片，還聽過他和正宮講電話。

小三百口莫辯，二審法官認為男方離婚前曾對正宮家暴，證詞應無偏頗正宮之虞，法官並認定正宮提出的影片可做證據，內容雖涉及小三隱私，但小三同意自拍，正宮僅用來打官司捍衛自身權益，符合必要性與比例原則，小三的隱私權受保護程度應下修調整，據此逆轉改判小三應賠償正宮精神慰撫20萬元，全案確定。

ET快訊
烏克蘭擊中俄大型登陸艦！　沉沒黑海
大元美國約會被拍！　登NBA大螢幕「鼓鼓連親2次放閃」
快訊／陸籍漁船越界翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光
台南女嬰遭活埋　生母疑袒護男友攬全責
男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪
東北季風與鋒面來攪局　周五北部高溫大降10度
西門町6號出口鬧事！　慘遭海陸男KO
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華婦皮夾掉計程車上好心急　警協助找回買菜錢

陸籍漁船金門翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光

台南女嬰疑遭活埋...公園秒成恐怖禁地　生母疑袒護男友攬全責

正宮求償竟告輸小三　靠那個男人出庭拆穿謊言逆轉勝

深夜炸車還拍片PO網！3男隨機朝汽車丟鞭炮　落網竟說：好玩

春節連假最後一天！下午1時現北返車流　收假高峰到晚上8時

老闆月入40萬還要騙錢　正妹暈船狂掏錢收PP假錶怒斥

初四真出事！雲林追撞車禍畫面曝　機車騎士瞬間噴飛路肩

屏東婦失聯...枋寮警+30多名村民地毯式搜尋　2小時溪床找到人

路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

萬華婦皮夾掉計程車上好心急　警協助找回買菜錢

陸籍漁船金門翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光

台南女嬰疑遭活埋...公園秒成恐怖禁地　生母疑袒護男友攬全責

正宮求償竟告輸小三　靠那個男人出庭拆穿謊言逆轉勝

深夜炸車還拍片PO網！3男隨機朝汽車丟鞭炮　落網竟說：好玩

春節連假最後一天！下午1時現北返車流　收假高峰到晚上8時

老闆月入40萬還要騙錢　正妹暈船狂掏錢收PP假錶怒斥

初四真出事！雲林追撞車禍畫面曝　機車騎士瞬間噴飛路肩

屏東婦失聯...枋寮警+30多名村民地毯式搜尋　2小時溪床找到人

路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心

日幼稚園女師「兼差酒店妹3年」被抓包慘了！　停職處分她果斷離職

大元美國約會被拍！　登NBA大螢幕「鼓鼓連親2次放閃」現場甜爆

萬華婦皮夾掉計程車上好心急　警協助找回買菜錢

陸籍漁船金門翻覆「2人溺斃」！搶救畫面曝光

台南女嬰疑遭活埋...公園秒成恐怖禁地　生母疑袒護男友攬全責

工藝中心、雲科大合辦台法國際交流　探索竹和蓪草工藝未來

高雄春節「4處夢幻花海」大爆開　繁花搭圓拱橋秘境曝光

被17歲德德帥照刺激！　黃豪平減肥：有人長這樣，我還不努力？

明天開工！東北季風與鋒面來攪局　周五北部高溫大降10度

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

社會熱門新聞

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

屏東26歲男超車失控　「S型飄移」自撞起火

即／台中男疑闖紅燈「遭公車撞飛」　搶救12hrs亡

19歲女遭獸父性侵　精液衛生紙成鐵證

排隊要吃丸龜竟打架　65歲阿伯大戰27歲壯男

西門町暗夜火拼互轟8槍！4人中彈逃命求救

騎士突自撞貨車　頭部變形腦漿四溢亡

27歲男不爽阿伯「蔥花加太多」　雙方互毆濺血

即／恆春男騎沙灘車自摔遭壓死！　業者無營業登記

更多熱門

相關新聞

人夫「買車不試車」搞偷吃！女同事認：三觀不正

人夫「買車不試車」搞偷吃！女同事認：三觀不正

高雄一名人妻指控丈夫外遇女同事，不僅經常傳訊互道思念、傳愛，丈夫還曖昧表示「買車不試車」、「我都直接看要那一台就直接買了」，憤而向小三提告求償100萬元。女同事雖辯稱不清楚對方已婚，但橋頭地院法官不採信辯詞，判賠30萬元為適當。

教授癌逝前驚爆偷吃10多年　正宮告博士小三這原因敗陣

教授癌逝前驚爆偷吃10多年　正宮告博士小三這原因敗陣

小三與人夫激戰產1女　正宮崩潰求償100萬

小三與人夫激戰產1女　正宮崩潰求償100萬

人妻被揭外遇　反控富商夫「豢養20情婦」

人妻被揭外遇　反控富商夫「豢養20情婦」

妻約「閨蜜」洩婚外情　夫見1幕氣炸

妻約「閨蜜」洩婚外情　夫見1幕氣炸

關鍵字：

通姦外遇配偶權正宮小三精神慰撫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

要開工了！　5星座事業運飛上天

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面