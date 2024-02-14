正宮求償竟告輸小三　靠那個男人出庭拆穿謊言逆轉勝

▲正宮告小三求償竟吞敗，靠出軌前夫作證揭穿小三謊言才逆轉勝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

新北1位正宮發現結婚8年的枕邊人外遇傳播小姐，心碎離婚後告小三索賠精神慰撫50萬元，並以男方交出的偷情自拍影片佐證，但一審採信小三受騙以為男方未婚、判小三免賠，正宮上訴二審討公道，找男方出庭作證，揭穿小三看過男方手機裡的小孩照片，也聽過男方接聽正宮來電，證實小三已知男方是有婦之夫，藉此成功逆轉獲判賠20萬元確定。

本案正宮於2014年嫁給前夫、育有1名子女，2022年10月間，她察覺男方露出在外面有女人的端倪，攤牌逼問後，男方招認姦情，交出藏在手機裡用來回味的偷情自拍影片，正宮目睹枕邊人和小三交纏畫面，人生頓時崩塌，心碎滿地，當天就簽字離婚。

但正宮不打算饒過小三，提告主張配偶權遭小三恣意侵害、情節重大，使她身心痛苦萬分，要求小三賠償精神慰撫50萬元，並以男方交出的影片佐證連續6天至少偷情6次。

小三已婚並育有3名子女，出庭抗辯正宮非法取得她和男方自拍偷情影片，侵害她的人性尊嚴、隱私和個資自主權，不能當成證據，此外，小三堅稱被男方矇騙，交往時不知男方是有婦之夫。

一審法官並沒探究正宮拿出來的偷情影片可否當證據，而是直搗小三事先是否知情男方已婚的核心問題，法官認為正宮無法舉證小三故意或因過失而介入正宮與前夫的婚姻，判小三免賠。

正宮不服氣，上訴時聲請傳喚男方作證，男方果真出庭，證稱小三是傳播小姐，2021年間交往約半年，常去小三在新北市中和區租屋處親熱，在一起沒多久就向小三坦承已婚身分，小三也看過他手機裡的小孩照片，還聽過他和正宮講電話。

小三百口莫辯，二審法官認為男方離婚前曾對正宮家暴，證詞應無偏頗正宮之虞，法官並認定正宮提出的影片可做證據，內容雖涉及小三隱私，但小三同意自拍，正宮僅用來打官司捍衛自身權益，符合必要性與比例原則，小三的隱私權受保護程度應下修調整，據此逆轉改判小三應賠償正宮精神慰撫20萬元，全案確定。