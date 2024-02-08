老婆謊稱「去閨蜜家」洩婚外情　人夫2個月後見1幕又氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴妻子小花（化名）外遇網友A，期間曾發生性行為，沒想到時隔不到2個月，又發現妻子與男子阿興（化名）互動過於頻繁，兩人還共謀刪除對話紀錄，氣得對兩人提告求償總計80萬元。不過，新竹地院法官審理後，僅判小花應賠償20萬元；阿興則因證據不足，獲判免賠。

▲人夫抓包妻子小花外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他自2023年4月起發現小花外出次數過於頻繁，雖然小花都說是要去閨蜜家，但後來他無意間發現，小花竟在通訊軟體LINE中對網友A表達愛意，甚至談論性行為、懷孕等事情，他氣得提出質問，小花這才坦承外遇並道歉，同時還保證不會再犯。

人夫接著說，沒想到時隔不到2個月，他又發現小花與阿興互動過於頻繁，兩人不僅共謀刪除對話紀錄，還在社群軟體個人頁面上傳親密合照，他再度提出質問，小花坦承與阿興曾發生性行為；對於外遇一事，他決定提告向小花求償30萬元，另外再向小花、阿興求償50萬元。

小花則辯稱，她在婚姻關係存續期間確實與網友A發生過性行為，但並未懷孕；至於阿興的部分，她和阿興只是朋友關係，互動都屬於正常社交的程度，從未踰矩，更沒有發生過性行為，兩人的合照也是在她離婚之後才拍的。阿興也表示，網友A的部分與自己無關，其餘答辯皆和小花相同。

新竹地院法官認為，小花承認與網友A在婚姻關係存續期間發生性行為，此舉確實侵害到丈夫的配偶關係身分法益，且情節重大，這部分判她應賠償丈夫20萬元較為適當。

阿興的部分，法官指出，雖然阿興的確曾傳送訊息要求小花刪除對話紀錄，但該對話紀錄的手機畫面翻拍照片沒有傳送訊息的日期，且欠缺前後文，無法知道阿興為何要傳送這樣的訊息給小花。

至於小花和阿興的合照，法官表示，兩人聲稱照片是在離婚之後拍的，人夫也未能舉證照片的拍攝日期，綜合所有事證，皆不足以證明阿興有任何侵害人夫配偶權益的事情，因此駁回人夫對阿興的求償告訴，全案仍可上訴。