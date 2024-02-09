富商妻被揭外遇醫師　反控丈夫「豢養20情婦」帶回家滾床單

▲人妻裝攝影機蒐證老公帶女人回家「滾床單」，提告求償被揭自己外遇醫師的荒唐史。（示意圖／CFP）

記者黃哲民／台北報導

中部1名人妻被老公抓包外遇醫師，她不甘「醫師好友」被判償30萬元，憤而展開反擊，指稱經商的丈夫身家數億、豢養情婦20人，老公的背叛令她痛苦、淚流滿面，控告其中2女連帶求償共450萬元，男方抗辯老婆出軌在先，法官認為離婚前仍有忠誠義務，但其中1名「小三」不知男方已婚，判男方與另1名小三須賠共28萬元確定。

本案怨偶於2008年結婚、育有2名幼子，人夫開公司家底殷實、有房有地，座駕是雙B名車，太太原本也在他公司任職，但人妻2017年迷上車隊社團，認識中部1名年薪400多萬元、以保時捷、奥迪代步，同樣有房有地的醫師，生活就變了調，2018年底更單獨到醫師家過夜。

人夫聽到流言不甘綠雲罩頂，找醫師談判，女方2019年索性以陪兒子異鄉求學之名，辭職和兒子長居學校當地，就近和醫師持續同進同出，人夫蒐證怒單獨控告醫師求償200萬元，醫師辯稱和人妻的親密舉動只是開玩笑，法官指2人被拍到當眾摟抱還被錄到頻繁親嘴的「嘖嘖」聲，顯有超友誼關係，判醫師須賠人夫30萬元確定。

▲人妻裝攝影機蒐證老公帶女人回家「滾床單」，提告求償被揭自己外遇醫師的荒唐史。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

人妻不爽「好友」敗訴，展開反擊，在夫妻原本同住處裝攝影機蒐證後，提告指稱丈夫身家數億元、豢養情婦20人，2020年2月起至少帶2女回家滾床單，其中1女是賣美妝產品的商場女強人，偷情13次，另1女是在交友網路勾搭她老公，在她們夫妻床上嘿咻過夜起碼4次。

人妻自稱全心陪伴2個兒子讀書，母子生活費多半靠她3萬元的月薪墊付，經濟壓力很大，丈夫偷腥背叛舉動令她痛苦、常常淚流滿面，要求丈夫和女強人連帶賠償300萬元、和女網友連帶賠償150萬元。

人夫辯稱妻子先出軌，夫妻感情早已破裂、婚姻名存實亡，僅因談不攏條件還沒離婚，就算他外遇，也沒造成妻子太大的精神痛苦，人夫並主張「配偶權」不是法律上的權利，但他的性自主決定權受《憲法》保障，何況妻子偷拍蒐證影片侵犯隱私權，不能用來求償。

女強人否認當小三，用正宮指責丈夫坐擁情婦20人的說詞，主張男方慣性對外假裝單身、她就是受騙的無辜女性之一，且正宮與丈夫長期分居、婚姻早就難以繼續，她雖和男方上床，但不算故意破壞他們夫妻共同生活的圓滿安全與幸福。

▲2名挨告的「小三」都辯稱男方謊稱單身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女網友也喊冤說不知男方是有婦之夫，她雖在同枕共眠時，問過男方放在床頭的戒指是誰的，但當時幻想男方是不是偷偷準備要給她的驚喜。人夫的辯解說得更狠，聲稱他想滿足性需求，女網友想要「服務的對價」，彼此只是「商業性質交友」。

法官認為人妻所提男方偷情的證據明確，男方告妻子偷裝攝影機蒐證涉犯妨害秘密罪嫌，已獲檢方不起訴確定，男方雖主張因妻子紅杏出牆、2人長期形同陌路，但還沒登記離婚，夫妻就仍須互負忠誠義務，男方帶異性回家過夜偷腥，確實侵犯妻子的配偶權。

法官考量女強人當過工商社團負責人，具有相當社會歷練，在人夫住處的女性用品，應可輕易察覺正宮的存在，不採信她自稱被矇騙的辯詞，但正宮跟異性有超越一般社交的互動，且與丈夫纏訟民刑事與家事訴訟，本身有相當責任，判人夫和女強人僅須連帶賠償18萬元確定，至於女網友因不知人夫已婚而免責，人夫此部分須賠10萬元，就此確定。