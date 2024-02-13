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社會 社會焦點 保障人權

知名教授癌逝前驚爆偷吃10多年　正宮告博士小三...這原因敗陣

▲▼護理師,配偶權,偷吃,小三,出軌。（圖／AI生成）

▲教授癌逝前要求髮妻離婚，驚爆生前同居博士小三10多年實情。（示意圖／AI生成）

記者黃哲民／台北報導

北市1名已故教授生前罹癌住院期間，要求結褵近30年的髮妻離婚，更預立遺囑將遺產都留給小三，甚至趕在嚥氣前把房產持分過戶給小三，正宮氣憤丈夫以專心做研究之名長期住宿舍，居然是跟小三同居10多年，怒告小三求償精神慰撫100萬元，小三辯稱與教授同居沒同床，但一審判正宮敗訴，理由是早已知情卻逾期提告，可上訴。

本案教授是生醫領域名師，1992年和元配結婚、育有1子，2020年罹癌末期住院靜養，正宮發現丈夫2020年7月住院卻沒告訴她，追查得知丈夫與同校任教的博士小三已同居10多年，她丈夫的住院費、卡費與房租，都由小三逕自提領丈夫存款繳納，丈夫更預立遺囑把遺產留給小三。

正宮提告主張，婚後聽信丈夫說要專注研究必須住學校宿舍，她獨自養大兒子助丈夫成為大學教授，但丈夫住院1年後，2021年7月突然寄電子郵件給她要求離婚，經丈夫妹妹告知，她和家人才知道小三的存在，且因小三要求名分，丈夫允諾每月支付10萬元生活費，甚至在過世前，就把名下房產持分過戶給小三。

正宮氣憤小三破壞婚姻，求償精神慰撫100萬元。博士小三否認介入教授與元配婚姻，聲稱2012年和教授同居但始終沒有肌膚之親，並沒侵害元配的配偶權，況且教授夫妻分居20多年，教授也已往生，正宮提告無法回復婚姻和諧，加上正宮知情逾2年才提告，已超過法定時效。

一審士林地院查明，正宮2023年寄給小三父母的信件中，清楚寫明「2020年7月」就知丈夫和小三的不倫關係，並慨嘆丈夫生前須住宿舍專注研究的說法「是一個謊言」，但正宮2023年5月才提告本案，已超出侵權行為損害賠償請求權從知情後2年內須提告的時效，根本不必傳訊證人查明有無姦情，直接判正宮敗訴，可上訴。

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