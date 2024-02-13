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連假、情人節性病患者增　他籲不安全性行為者應該要做2件事

▲衛福部疾管署已修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛福部疾管署已修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

今年農曆新春假期最後一天也是西洋情人節，依據衛福部疾病管制署統計，每年連假或情人節過後，梅毒、淋病、愛滋病毒患者就有增加趨勢，尤其是年輕族群患者不畏懼性病也不在乎感染，照樣從事不安全性行為，而將病毒再傳給下一個人。

以過去譯為猴痘的M痘為例，南投縣衛生局長陳南松呼籲，接種M痘疫苗最有效的預防方式，自我風險評估有「近1年內曾有高風險性行為」，如性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，可至全縣M痘疫苗合約醫院及外展接種站掛號預約，以完成疫苗接種，降低感染風險，照顧自己也保護他人。

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▲因應世界衛生組織調整疾病名稱，疾管署修正第二類傳染病「猴痘」名稱為「M痘」，資料照。（圖／達志影像／美聯社）

▲南投縣衛生局呼籲有感染性病風險者應接種疫苗、自我篩檢。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松提醒，於西洋情人節發生親密行為時，應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，預防感染性傳染病；有感染風險行為者（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），應主動接受愛滋病毒篩檢，若有不安全性行為者建議至少篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況。

民眾可透過南投縣衛生局網站首頁/便民服務/線上申請/愛滋病毒匿名篩檢，免掛號即可匿名預約篩檢服務，也可至全縣6家指定藥局購買愛滋自我篩檢試劑、自行篩檢，相關資訊可撥打防疫專線049-2220904洽詢，也可追蹤該局「彩虹部落」Facebook定期發布的性傳染病知識及M痘疫苗接種相關資訊。

愛滋病毒匿名篩檢（https://reurl.cc/13bKL8）、M痘疫苗預防接種（https://reurl.cc/rrvEyE）、彩虹部落FB （https://reurl.cc/13bKqm）。

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