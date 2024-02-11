不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

▲徐姓女子到三軍總醫院欲施打疫苗，卻因不滿翁姓護理師未及時回答其問題，竟上前拉扯其掛在胸前識別證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

家住新北市汐止區的徐姓女子，前年赴內湖三軍總醫院施打疫苗，期間因翁姓護理師未及時回答其問題，竟衝上前拉扯其掛在胸前的識別證，邊怒嗆：「妳很大尾、了不起」，翁姓護理師心生畏懼，報警處理。士林地檢署偵結，依違反《醫療法》將徐女提起公訴。

起訴指出，2022年5月27日下午3時許，徐女前往三軍總醫院地下一樓「疫苗注射專區」，針對疫苗提出問題，但她認為翁姓護理師未及時回答，心生不滿，直接越過阻隔她與翁姓護理師的桌子，伸出手拉扯其掛在胸前辨識證，邊咆哮：「妳很大尾！妳很偉大！」、「我為什麼不能問？」等侮辱字眼。事後，翁姓護理師決定赴內湖分局報警提告。

偵查時，徐女坦承動手，翁姓護理師、證人也證述衝突發生過程，檢方相關證據等，依《醫療法》第106條第3項「對醫事人員執行醫療業務時施強暴罪」將徐女起訴。

雖然護理師提告認為，徐女嗆聲「妳很會、了不起」等文字，另涉公然侮辱罪、恐嚇罪，但檢察官認為，徐女當時使用的文字，是表達不滿，雖略帶輕蔑意味，但字眼卻無指涉齷齪、或其他粗鄙不堪等貶抑他人名譽感情或中傷人格評價語意，主觀上或許心裡不舒服，但大多數情況，只是略帶情緒所發出決斷式語氣，無法因此認定有侮辱犯意，同時也無具體的惡害通知內容或形容，無從以公然侮辱、恐嚇罪相繩。