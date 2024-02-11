　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲徐姓女子到三軍總醫院欲施打疫苗，卻因不滿翁姓護理師未及時回答其問題，竟上前拉扯其掛在胸前識別證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

家住新北市汐止區的徐姓女子，前年赴內湖三軍總醫院施打疫苗，期間因翁姓護理師未及時回答其問題，竟衝上前拉扯其掛在胸前的識別證，邊怒嗆：「妳很大尾、了不起」，翁姓護理師心生畏懼，報警處理。士林地檢署偵結，依違反《醫療法》將徐女提起公訴。

起訴指出，2022年5月27日下午3時許，徐女前往三軍總醫院地下一樓「疫苗注射專區」，針對疫苗提出問題，但她認為翁姓護理師未及時回答，心生不滿，直接越過阻隔她與翁姓護理師的桌子，伸出手拉扯其掛在胸前辨識證，邊咆哮：「妳很大尾！妳很偉大！」、「我為什麼不能問？」等侮辱字眼。事後，翁姓護理師決定赴內湖分局報警提告。

偵查時，徐女坦承動手，翁姓護理師、證人也證述衝突發生過程，檢方相關證據等，依《醫療法》第106條第3項「對醫事人員執行醫療業務時施強暴罪」將徐女起訴。

雖然護理師提告認為，徐女嗆聲「妳很會、了不起」等文字，另涉公然侮辱罪、恐嚇罪，但檢察官認為，徐女當時使用的文字，是表達不滿，雖略帶輕蔑意味，但字眼卻無指涉齷齪、或其他粗鄙不堪等貶抑他人名譽感情或中傷人格評價語意，主觀上或許心裡不舒服，但大多數情況，只是略帶情緒所發出決斷式語氣，無法因此認定有侮辱犯意，同時也無具體的惡害通知內容或形容，無從以公然侮辱、恐嚇罪相繩。

ET快訊
獨／大阪「殘廢澡」內部曝！她全裸成洗澡布　台人5天玩8次
初二女兒沒回家　侯友宜思念：我們都在，隨時回來
5寶媽2幼子燒死！　1家7口超悲情
買100元刮刮樂被老闆娘嗆爆　台彩回應了
遭同事酸「我勸妳放棄」躲廁所痛哭！　美女主播淚：被現實洗禮
高雄大媽太狠了！騎腳踏車悠閒逛「美術館」輕軌道
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／大阪銷魂泡泡浴曝！台人5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

民雄火災燒死2幼子！粗工1家7口超悲情　執行署緩催繳還捐款

出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

快訊／初二陪妻回娘家釀悲劇！47歲男聚餐...吃花枝丸突噎到身亡

聯華食品惡火9死！冷凍庫變奪命鐵棺材　他拒用滅火器鑄下大錯

新北小貨車輪胎驚見鐵絲網　金山警變身汽修師傅成功排除

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　基隆警宣導防詐騙「5不原則」

初二回娘家出車禍！1孕婦2女童受傷送醫　金門2車擦撞車頭全毀　

獨／「大阪男人天堂」潛規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

獨／大阪銷魂泡泡浴曝！台人5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

民雄火災燒死2幼子！粗工1家7口超悲情　執行署緩催繳還捐款

出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

快訊／初二陪妻回娘家釀悲劇！47歲男聚餐...吃花枝丸突噎到身亡

聯華食品惡火9死！冷凍庫變奪命鐵棺材　他拒用滅火器鑄下大錯

新北小貨車輪胎驚見鐵絲網　金山警變身汽修師傅成功排除

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　基隆警宣導防詐騙「5不原則」

初二回娘家出車禍！1孕婦2女童受傷送醫　金門2車擦撞車頭全毀　

獨／「大阪男人天堂」潛規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

2歲兒被愛犬二度咬傷送急診！廖奕琁見傷崩潰哭　老公不關狗遭醫警告

溫馨初二回娘家！西螺福興宮太平媽契子女　喜領專屬禮品保安康

年初二爆車潮！屏警持續啟動調撥車道+長綠號誌　確保交通順暢

新年走春精選四大好去處　飼主爸媽可帶毛小孩同遊感受年味

屁股痛到腳麻！醫曝不一定是「坐骨神經痛」警告：恐是這裡發炎

喝醉了？「呆萌小昆蟲」站樹葉搖擺跳舞　專家解密：在迷惑敵人！

怕被人偷！人妻將「87萬現金」藏進垃圾桶…結局哭了

Hailey Bieber冬日穿搭解析！紐約中國城瑪麗珍鞋、費爾島毛衣搭出好比例

新世代最強控衛！　溜馬哈利伯頓大秀砸板自接神級妙傳

連勝文檢討歌老難共鳴！侯友宜：這代的努力　都是希望下一代更好

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

獨／假球案翁嘉鴻放警鴿子還封鎖帳號 滯陸原因曝

媽帶稚齡兒放鞭炮闖禍　把聖誕樹燒光涉公共危險

即／大年初一嘉明湖傳山難　50歲登山男昏迷死亡

台中大樓停車場大火　2車燒成焦黑畫面曝　

國道火燒車！車秒陷火海「濃煙竄天」4人逃生　

玉山初一山難！領隊墜谷身亡

即／大度路往淡水火燒車！駕駛逃生...車流嚴重回堵

獨／大阪男人天堂潛規則　正妹完事送2小物原因曝

初一「桃園3死惡火」肇禍外配黑底曝　被趕嗆房東

即／雲林國3南下3車追撞翻覆　男駕駛送醫

花蓮死亡車禍　男騎士疑自摔倒臥水溝不治

更多熱門

相關新聞

新冠XBB疫苗接種　台東3醫院春節期間增開診次

新冠XBB疫苗接種　台東3醫院春節期間增開診次

考量新冠疫情可能再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，為讓民眾能於春節期間享有接種疫苗服務，部立台東醫院、部立台東醫院成功分院及關山慈濟醫院等3間醫院，春節期間特別增開新冠XBB疫苗及流感疫苗接種診次。

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

榮總尾牙高衩妹辣爆「護理師好頂」？真相曝

台中光田醫院調薪　護理師最高漲18%

台中光田醫院調薪　護理師最高漲18%

台東衛生所春節前加開疫苗接種

台東衛生所春節前加開疫苗接種

護理夜班獎勵2億元今入帳！　衛福部：下階段規劃白班發放

護理夜班獎勵2億元今入帳！　衛福部：下階段規劃白班發放

關鍵字：

疫苗醫療法護理師三總

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面