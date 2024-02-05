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無套激戰15歲小女友3次！他買避孕藥+驗孕棒成鐵證　遭判刑10月

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲15歲少女透過網路交友認識陳男，進而交往發生性關係，少女父親氣炸對陳男提告性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台北報導

台北一名15歲少女透過網路交友先後認識張姓男子、陳姓男子，2人明知她未成年，仍利用她情竇初開與她發生性行為，少女父親得知後，氣炸對2男提告性侵，其中陳男因曾與少女無套愛愛3次，事後還傳訊與她商討驗孕及吃避孕藥等事，士林地院審理後，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，應執行有期徒刑10月，張男則因罪證不足，判無罪，可上訴。

判決指出，少女證稱，2020年5月透過交友軟體認識陳男，對方明知她是14歲以上未滿16歲之人，但仍帶她去汽車旅館，期間2人發生3次性行為，且陳男還無套內射，她表示，陳男感覺兩人是男女朋友，但她覺得「一半一半」；但陳男則辯稱，2人去汽車旅館是因為當天他們騎車出遊，他騎到很累，才去旅館休息，2人只有擁抱、親吻，並未發生性關係，並指控是因少女父親想要高額賠償金才提告。

法官勘驗少女及陳男對話，發現2人曾商討如何避孕，少女傳訊問陳：「我如果懷孕怎麼辦？」、「那你會要我吃避孕藥？」、「我覺得我風險很大，我太早性行為了」陳男回答：「來我家住，老公養你」、「這麼早有寶寶你會怕嗎」、「避孕藥跟驗孕」，之後陳男更購買驗孕棒及避孕藥給少女，亦與少女證述相合，因此認定2人顯已發生性行為，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，各處有期徒刑4月。應執行有期徒刑10月。

另外，少女還提告另一名張姓男子性侵，少女證稱2018年與張男在網路上認識，第一次見面時，她還穿著國中制服，2人前後見面約1年時間，每次見面皆遭張男性侵，共計約5至10次，但張男矢口否認曾與少女發生性行為，辯稱是少女先向他告白，且他年紀可以當少女爸爸，也已婚有小孩，少女仍說要當他的小三，對他糾纏不清，他還為此報警。

法官審理後，認為少女前後證詞有所矛盾，一度改口稱張男沒違反她意願，之後又改口稱因張男有她裸照，所以不敢違抗他，審理時又稱張男哄騙她會娶她回家，但少女始終無法提出其與張男之間的對話紀錄，以佐其所稱張男「哄騙」、「腥羶」之語，因此判張男無罪，全案可上訴。

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