YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

▲詹姆士坦言，當外籍機師的這17年非常痛苦。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」（粉絲稱大佬），以「台灣最年輕機師」上過許多電視節目，活潑、幽默的風格累積了不少粉絲，民航飛行了27年，宣布退休了，坦言當外籍機師吃了很多的苦，也因為工作犧牲了2段婚姻、與父母團聚的時光，並曝光未來的下一步。

「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube發影片，「民航飛行了27年...大佬要退休了」，內心即便感到很不捨，但這一天遲早會來，辦離職手續時心情很沉重，因為從小到大的夢想就是當飛行員，還曾一度因為要跟夢想說再見而痛哭，之後鄰居介紹他出國學飛行，於是他開計程車打工存錢出國學飛行。

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詹姆士分享飛行員的心路歷程，1997年到美國學飛行，那時的他英文超爛，被人欺負、侮辱，在如此艱困的環境下，他在5個月內拿到商用飛行執照，7個月內又拿到美國的教官飛行執照，打破台灣人的紀錄，接下來1個月內又拿到儀器教官執照，及雙發動機教官執照。

詹姆士提到，1999年進入國華航空、華信航空，10年約滿後便離開，開始他的「流浪機師」生涯，他待過許多地方，包括印度、沙烏地阿拉伯、中國、日本、台灣虎航，2016年加入越南航空，唯一的原因就是，可以飛到夢寐以求的廣體客機，不過機師轉機種須付「訓練費」。

▲詹姆士宣布退休。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）



這五年來，詹姆士都在還公司「波音787」的7萬4000元美金（約新台幣231萬元）訓練費，直到去年12月終於還清了，也因此萌生想退休的念頭。詹姆士表示，生活實在太忙碌，沒辦法在飛行員與YouTuber之間取得平衡。

詹姆士坦言，「我已經飛得夠久，我已經飛了27年，當一個外籍機師也當了17年，這17年來我非常痛苦，吃了很多很多苦」，外表看起來嘻嘻哈哈，其實內心很戀家，即使只有2天休假，也要買機票回台灣，「在家睡一晚我也爽」，當上外籍機師後，他犧牲了2段婚姻、與父母團聚的時間、爸爸出事不在他身邊」。

談到退休後的計畫，詹姆士表示，自己是「退而不休」，以前不能說的話，現在更能肆無忌憚地評論航空事件、航空公司的內幕，把台灣的飛行醜聞全都揭露出來，他直言「我要當台灣的飛安守護者」。