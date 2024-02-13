　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

▲▼ 。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）

▲詹姆士坦言，當外籍機師的這17年非常痛苦。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」（粉絲稱大佬），以「台灣最年輕機師」上過許多電視節目，活潑、幽默的風格累積了不少粉絲，民航飛行了27年，宣布退休了，坦言當外籍機師吃了很多的苦，也因為工作犧牲了2段婚姻、與父母團聚的時光，並曝光未來的下一步。

「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube發影片，「民航飛行了27年...大佬要退休了」，內心即便感到很不捨，但這一天遲早會來，辦離職手續時心情很沉重，因為從小到大的夢想就是當飛行員，還曾一度因為要跟夢想說再見而痛哭，之後鄰居介紹他出國學飛行，於是他開計程車打工存錢出國學飛行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆士分享飛行員的心路歷程，1997年到美國學飛行，那時的他英文超爛，被人欺負、侮辱，在如此艱困的環境下，他在5個月內拿到商用飛行執照，7個月內又拿到美國的教官飛行執照，打破台灣人的紀錄，接下來1個月內又拿到儀器教官執照，及雙發動機教官執照。

詹姆士提到，1999年進入國華航空、華信航空，10年約滿後便離開，開始他的「流浪機師」生涯，他待過許多地方，包括印度、沙烏地阿拉伯、中國、日本、台灣虎航，2016年加入越南航空，唯一的原因就是，可以飛到夢寐以求的廣體客機，不過機師轉機種須付「訓練費」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）

▲詹姆士宣布退休。（圖／翻攝自YT型男機長瘋狂詹姆士）

這五年來，詹姆士都在還公司「波音787」的7萬4000元美金（約新台幣231萬元）訓練費，直到去年12月終於還清了，也因此萌生想退休的念頭。詹姆士表示，生活實在太忙碌，沒辦法在飛行員與YouTuber之間取得平衡。

詹姆士坦言，「我已經飛得夠久，我已經飛了27年，當一個外籍機師也當了17年，這17年來我非常痛苦，吃了很多很多苦」，外表看起來嘻嘻哈哈，其實內心很戀家，即使只有2天休假，也要買機票回台灣，「在家睡一晚我也爽」，當上外籍機師後，他犧牲了2段婚姻、與父母團聚的時間、爸爸出事不在他身邊」。

談到退休後的計畫，詹姆士表示，自己是「退而不休」，以前不能說的話，現在更能肆無忌憚地評論航空事件、航空公司的內幕，把台灣的飛行醜聞全都揭露出來，他直言「我要當台灣的飛安守護者」。

ET快訊
女噁心、嘔吐一查「全堵住了」！2處長腫瘤　醫：大腸鏡也過不了
YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」　失去2段婚姻
快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空發聲
胡鴻鈞返港闖禍！　高鐵站被捕
明天回得來？　越竹航空仍有航班未確認
知名教授癌逝遺產全給小三　正宮提告輸了
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

富國島遊客今明返台「尚有1航班未確認」　觀光署積極協調中

秒飛日本！到「台版兼六園」賞落雨松　藏「免費」流量密碼

龍年拜年　5種對象「吉祥話」大公開

北港朝天宮甲辰年國運籤出爐　「福祿自有慶家門」求得中上籤

和「八點檔主角」一樣的症頭　建築工人急奔醫院

媲美醫學中心！聯新導入直線加速器設備　癌症醫療中心全新啟用

買16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡：退款不賣了

投資總是賠錢？　理財專家揭12種認知偏誤「強化心理素質」

桃竹賣壓3大區「中壢3300戶居冠」　在地：脫北客需求大

「開什麼車」看出你性格！　英調查揭：SUV車主最愛家

過年打麻將揪「橘毛招財貓」坐鎮！　牠認真盯牌賺罐罐笑翻千人

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

去年六都房價最狂大里漲28%　專家：首購族可鎖定TPASS範圍

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

生活熱門新聞

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多熱門

相關新聞

如何安穩度過退休生活　「自己當作老闆」老了才不會做到死

如何安穩度過退休生活　「自己當作老闆」老了才不會做到死

不可否認，較早期的退休族，享受人口紅利及經濟資源確實比較優渥，但那也不是重點了，現在已經成為歷史...股神巴菲特曾經說：「如果你沒辦法在睡覺時也能賺錢，你就會工作到死掉的那一天。」

汐止殺警案遭砍頸3刀倖存　張大皞將退休

汐止殺警案遭砍頸3刀倖存　張大皞將退休

網紅全聯偷吃笑客家精神　客傳會氣炸

網紅全聯偷吃笑客家精神　客傳會氣炸

網紅詹姆士大鬧賣場稱客家精神！客傳會要求道歉

網紅詹姆士大鬧賣場稱客家精神！客傳會要求道歉

網紅詹姆士GG「老闆表態不挺了」！

網紅詹姆士GG「老闆表態不挺了」！

關鍵字：

外籍機師型男機長退休飛行員詹姆士

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

過年跑外送接44單「12小時薪資曝」！一票搖頭喊慘

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面