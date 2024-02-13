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肌肉男演員遭判刑！二二八公園如廁被瞄下半身　動手打人下場曝

▲▼台北市二二八和平紀念公園。台北市二二八紀念公園。台北市228紀念公園。台北市二二八公園。台北市228公園。（圖／翻攝Google街景地圖）

▲台北市二二八和平紀念公園外觀。（圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1名自稱熱愛健身、體格壯碩的吳姓男演員，去年（2023年）在北市二二八公園男廁裡小便，懷疑素不相識的施姓男子在旁偷看，怒揮拳將施男揍成熊貓眼，吳男挨告否認打人，一審仍依傷害罪判他4月徒刑，這已非吳男第1次對陌生人動粗，2019年同樣在二二八公園，吳男打傷1位張姓男子頭臉，被依傷害罪判刑2月定讞，易服社會勞動結案。

吳男臉書自介曾就讀大學廣播電視學系，先前受訪說出道前做過公車、國道客運與聯結車司機，因緣際會從素人臨演轉行演員約8年，接演過戲劇、廣告、微電影和MV等，熱愛健身運動練出壯碩的肌肉線條，讓他的戲路以壞人角色居多。

本案發生於2023年3月3日下午6點多，吳男在二二八公園靠近凱達格蘭大道的男廁小便，感覺站在右邊的施男偷瞄他下半身，雙方因而發生爭執。施男指稱，他才剛靠近小便斗，都還沒拉下褲子拉鍊，左邊頭臉就遭吳男1拳砸中，吳男還罵他「你看什麼看！死同性戀！」

施男指稱當下一陣暈眩、眼前一片黑，但吳男持續邊罵髒話邊毆打他頭、胸等處，他急著逃走卻遭吳男抓住胸口衣領，還被扯斷項鍊，奮力掙脫後，逃到外面跟吳男保持距離，等吳男離開，他才折返廁所沖洗頭臉血跡。

吳男到案否認打人，辯稱不滿遭施男偷窺、僅叫施男別靠近，因為「我知道二二八公園那邊同性戀很多」。媒體報導吳男回應時，指稱施男先碰他屁股說是不小心的，卻隨即一直探頭看他下半身，所以「我當下非常不高興」，他要反控遭施男性騷擾。

法官勘驗現場監視畫面，確認施男進男廁不到1分鐘，就用手摀著左臉跑出來，見吳男走出來洗手，施男立馬倒退好幾步，用右手指著吳男保持距離，等吳男離開，施男回到男廁洗手台洗臉漱口整理衣領，逗留約8分鐘，過程與施男指控大致相符。

法官指施男雖隔4天才就醫驗傷，同月10日才報案追究，但左眼當時瘀傷仍很明顯，左胸靠近頸部還有1道清晰出血刮擦痕，與施男聲稱遭吳男毆打部位吻合，且無法證明另有其他原因造成，據此認定就是吳男動粗所致。

法官查明吳男2019年8月在二二八公園單槓區，也因細故就打傷1名不認識的張姓男子，被依傷害罪判刑2月定讞，2021年9月才易服社會勞動完畢，5年內再犯同類案件，須依累犯規定加重刑責，且吳男本案不認罪、遲未與施男和解，犯後態度不佳，一審依傷害罪判刑4月、得易科罰金12萬元，吳男和檢方沒上訴，已定讞。

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