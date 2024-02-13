比特幣猛漲觸及5萬美元大關！　2021年12月以來首見

▲比特幣大漲。（圖／CFP）
文／中央社
全球市值最大加密貨幣比特幣今天上漲並一度觸及5萬美元，為兩年多來首見，這是受到市場預期今年稍晚會降息，還有美國監管機構1月批准比特幣指數股票型基金（ETF）的提振。
路透社報導，美國東部時間上午11時31分，比特幣（Bitcoin）大漲5.58%，報5萬196美元。
今年迄今為止，比特幣已勁揚16.3%左右，今天更是觸及2021年12月底以來的最高價位。
市值第2高的加密貨幣以太幣（Ether）今天也一度攀升4.08%，報2606.60美元。
▲比特幣大漲。（圖／CFP）
文／中央社
全球市值最大加密貨幣比特幣今天上漲並一度觸及5萬美元，為兩年多來首見，這是受到市場預期今年稍晚會降息，還有美國監管機構1月批准比特幣指數股票型基金（ETF）的提振。
路透社報導，美國東部時間上午11時31分，比特幣（Bitcoin）大漲5.58%，報5萬196美元。
今年迄今為止，比特幣已勁揚16.3%左右，今天更是觸及2021年12月底以來的最高價位。
市值第2高的加密貨幣以太幣（Ether）今天也一度攀升4.08%，報2606.60美元。
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