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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵「民進黨色彩濃淡」成關鍵

▲副總統賴清德前往台南市參香發放新春福袋。（圖／總統府提供）

▲賴清德春節期間行程滿檔，以副總統身份前往各地參香祈福。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統當選人賴清德將在今年5月20日就任，政壇高度關注未來賴政府內閣人事佈局，選後包括行政院副院長鄭文燦、中生代「大師兄」卓榮泰、總統府秘書長林佳龍、青平台董事長鄭麗君、中研院院士朱敬一都被點名為潛在人選，民進黨內普遍認為，在國會三黨不過半的狀況下，首任閣揆的「民進黨色彩」不能太濃，必須能夠與在野黨溝通，甚至為藍白所接受，才不會剛上場就折損。

農曆春節年假再過1天就要結束，回顧將近1周年假期間，賴清德國政行程滿檔，小年夜當天親赴淡水慰勉海巡隊，初一開始從北至南到各地廟宇參香，預計將在5天內跑完全台29間廟宇，同時發放新春福袋給支持者們。同時，黨內不禁也好奇：賴清德已是否利用空檔，展開未來內閣人事徵詢作業？

據悉，對於未來內閣人事佈局，層峰尚未有定見。不過近期已有許多人選被點名，例如曾任民進黨主席、競選期間進入核心圈襄助賴清德的卓榮泰，除了擁有立委經驗，也曾兩度擔任行政院秘書長，今年農曆春節期間，他也屢屢在新春參拜行程中與賴清德同框；而現任行政院副院長鄭文燦身段柔軟，任內數度代表政院對爭議事件發言，不過今年立委選舉「桃園隊」全軍覆沒，是否影響其仕途仍是未知數。

此外，面臨類似狀況的還有中生代代表人物的林佳龍，今年台中立委選舉表現不如預期，無一膠著選區逆轉勝，加上年前立法院長選舉出現「傳話羅生門」，也牽動政局變化；再來還有選舉期間協助賴清德制定國家政策藍圖的鄭麗君，由於政治色彩不濃、對外形象良好，同被視為有力人選之一；另同樣是賴清德「智囊團」成員的朱敬一，他曾在前總統馬英九任內入閣，亦被點名為熱門人選。

黨內人士不諱言，未來內閣佈局不外乎3個方向：一是啟用「溫和閣揆」搭配「溫和閣員」，希望這些人選能被在野黨接受，不要太快就折損；第二個思考點是，這個人選必須能夠與扮演關鍵少數的民眾黨溝通，而目前檯面上被點名者，也不乏與民眾黨有溝通管道者；第三則是完全不同的想法，是選擇政黨色彩濃厚者，「直接跟藍白戰鬥」。至於要選擇哪個路線，他直言，端看賴清德之後如何思考及定奪。

另有綠營人士認為，第一位閣揆的角色是「先發投手」，作用是用來測試在野黨的打擊序和球路，例如前總統陳水扁2000年首任內閣延攬國民黨籍的國防部前部長唐飛組閣，搭配游錫堃擔任行政院副院長，但當時上任僅兩個月就發生八掌溪事件，游錫堃即主動請辭，一肩扛起所有政治責任；循此邏輯，未來賴政府的首任閣揆政治性、民進黨色彩不能太高，才有機會讓在野黨「不太容易挑毛病」，也可藉此避免「一出差錯就被祭旗」。

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