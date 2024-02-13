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性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲ 女子13歲起至成年後持續遭到繼父性侵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名狼父自繼女僅12歲起對她伸出狼爪，長達13年間在家中、戶外對她性侵逾2000次，甚至拍攝不雅影片，導致她飽受心理疾病所苦，母親更因衝擊過大輕生，法院一審判處男子23年有期徒刑。

綜合《中央日報》等韓媒，首爾中央地方法院1日宣布，因違反《性暴力處罰法》及《兒童福祉法》被起訴的50多歲高姓男子判處23年有期徒刑，10年內不得在兒少機構就業，且需配戴電子追蹤裝置25年。

調查指出，高男自2008年繼女僅12歲起便對她慣性性侵及性虐，以兒童性誘騙（sexual grooming）手法令她在心理上對繼父產生依賴，一家人移民至紐西蘭後仍持續犯案，至她成年後的13年間得逞逾2090次，甚至拍攝不雅片。

然而，受害者意識到繼父犯行並向紐西蘭警方報案後，高男卻在調查前夕潛逃回韓，導致調查中斷，去年10月才在忠清南道天安市落網。

判決指出，高男剛開始犯案時，年僅12歲的受害者正因父母離異心情混亂，而高男表面上成為她的支柱，令她在心理上無法反抗，且當時她並不懂性行為的意義，但隨著次數愈來愈多，犯案場域也從住處發展到野外，儘管受害者成年後拒絕接受，高男仍無恥犯案。

長年虐待令受害者飽受折磨，至今仍苦於憂鬱症及恐慌障礙，且她報案後高男馬上提領所有現金潛逃，還供稱性行為全是受害者自願，態度相當惡劣。受害者母親得知此事後更因衝擊過大輕生，導致她必須承受喪母之痛。

僅管高男並無前科，後來也承認罪行，法官仍認為有必要將他與社會長時間隔離，為自己的犯行懺悔，因此判處23年徒刑。

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