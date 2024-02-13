北市視障翁跌落山坡　警鳴警報器請他「聽聲辨位」尋獲

▲ 員警在邊坡不遠處草叢裡找到老翁，幸好沒有發生重大意外。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

台北市信義區一名李姓男子日前急忙向信義分局報案，62歲視障的父親獨自搭乘計程車，抵達住家附近時不慎滑落山坡，僅能透過手機得知父親尚平安，卻無法得知正確位置，趕緊報警協助尋人。

警方立即調閱路口監視器影像，下車位置並無監視器畫面，老翁也不知身在何處，處理員警在苦無辦法時，突靈機一動沿路開啓警報器，透過手機與老翁對話以聲定位，所幸在邊坡不遠處草叢裡找到老翁，助其平安與家人團圓。

警方表示，老翁當日搭乘計程車返家時，當下僅跟司機說在永春高中下車，便獨自一人走回家，由於老翁為視障人士，憑藉自己感覺一路走回家，卻不慎摔落邊坡致無法自行脫困，便打電話透過家屬向警方報案請求協尋。

▲ 救護人員將受傷老翁送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

由於老翁無法明確告知警方自己身在何處，監視器亦未拍到老翁下車後身影，正當衆人苦思不知從何找起。此時2名員警突然靈機一動，開啟警報器一面搜尋，一面透過手機請老翁辨別警車位置，在員警反覆操作下終於順利發現老翁，警方見老翁滿臉鮮血，趕緊通知救護人員到場協助，所幸員警即時尋獲，避免憾事發生。老翁見警方到場隨即展露出安心表情，家人也向警方表達感謝之意。