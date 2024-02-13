彰化60年鬼樓改建完畢　華麗轉身獲「金質獎」特優

▲員林醫院改建成新衛福大樓。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全台10大鬼屋之一的「彰化縣立員林醫院」，建於1964年間，是50年代台灣專治肺結核專責醫院，921地震時曾安置龍邦大樓罹難的23具遺體，電視台劇組也曾借用該處拍攝自製偶像劇「鐘樓愛人」靈異場景，如今煥然一新改建成新衛福大樓，更獲行政院公共工程委員會第23 屆公共工程建築類金質獎特優，桃園市政府也到現場取經。

▲彰化縣立員林醫院荒廢20多年。

「彰化縣立員林醫院」隱身在三義社區活動中心及市立托兒所間2棟大樓間，中間隔座籃球場，大樓為白色外觀結構堅實，但後來營運連年虧損，在時任彰化縣長阮剛猛任內遭到裁撤。荒廢20多年，雜草枝蔓叢生，外牆也斑駁，地方人士也認為沒有利用，任由荒廢真的太可惜。

▲彰化縣立員林醫院荒廢20多年。

縣府將此地改建成地下一樓地上5樓的社福大樓，結合衛生、長照及社福空間，並整合了衛生保健、兒少婦幼福利、長照服務等機能，為縣內首創一站式綜合性服務大樓，由員林市公所提供土地，由衛生福利部補助1億527萬2,000元，縣府配合款1億209萬6,051元，共計2億736萬8,051元新建大樓。

▲員林醫院改建成新衛福大樓。（圖／彰化縣政府提供）

該棟建築採全齡化無障礙、節能減碳為設計，興建過程中更獲零重大職災、零事故、零投訴「三零」肯定，獲行政院公共工程委員會第23 屆公共工程建築類金質獎特優獎肯定。桃園市政府日前也前往參訪，並強調全台灣整合式衛福大樓做的不多，彰化縣可以說走在很前面，這也是桃園市政府團隊特別派員前來參訪的原因，能將衛生醫療、長照、社福放在同一棟大樓裡面，老少共榮，確實很不簡單，更是非常好的理念。

▲桃園市政府前往員林新衛福大樓參訪。（圖／彰化縣政府提供）

桃園市政府希望透過這次學習做為參考，期待未來兩縣公共建設可以做得更好，也歡迎彰化縣政府團隊有機會也可以到桃園走一走，彰化桃園各有不同的特色，未來一定有很多地方可以互相切磋學習。

▲桃園市政府前往員林新衛福大樓參訪。（圖／彰化縣政府提供）