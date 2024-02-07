西布特羅是什麼？政院曝廠商進口供「實驗室用」　價格比黃金還貴

記者杜冠霖／台北報導

台糖梅花肉片驗出瘦肉精「西布特羅」，但行政院食安辦檢驗同批豬肉皆未驗出，台中市食安處啟動複驗過程，今公布結果，該樣本確實含有0.001ppm的瘦肉精，來源為何引發爭端。食安辦7日解釋，該成分只有在檢驗分析用標準品，1公克就要台幣一百萬。衛福部補充，目前掌握國內僅一家廠商進口「西布特羅」但只供給實驗室，已經協同食品警察確認。

▲行政院召開記者會說明台糖瘦肉精爭議。（圖／記者陳家祥攝）



對於「西布特羅」來歷，食安辦解釋，該成分只有在檢驗分析用標準品，1公克就要台幣一百萬，比黃金還貴，雖然對田間做非常多採樣跟檢查，但這給豬一口就吃完了，這在經濟上不可能，會持續確認。

食安辦表示，也有可能當標準品從藥物實驗室來的，食藥署認證的有20個實驗室，地方衛生局有10個、民間有10個，行政院會了解這些藥物來源有無進入到農用系統。

衛福部次長周志浩表示，有關這個藥品，目前掌握國內僅有一家廠商進口但只供給實驗室，其中有10家屬於衛生局、另外10家屬於法人，會再確認相關陳述是否完整且正確，已經協同食品警察進一步確認。

食藥署長吳秀梅補充，目前台中只有兩件檢體，另一件沒有檢出，這是台中那邊的資料，「西布特羅」去年輸入不到半公克的量。



