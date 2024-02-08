王必勝質疑台中市府猛攻盧秀燕？　媒體人脫口1原因

記者黃翊婷／綜合報導

台中市政府食安處日前公布檢測出台糖安心豚梅花豬肉片含有瘦肉精，衛福部次長王必勝則提出5大質疑反駁，引發關注。媒體名嘴董智森直言，王必勝挑台中市長盧秀燕打是為了政治目的，「只有一個原因，想當部長」；不過，王必勝對此尚未做出回應，但面對各界爭議，他強調自己先前在臉書發布的文章內容，現在仍然是事實。

▲王必勝因瘦肉精事件槓上台中市政府。（資料照／記者洪巧藍攝）

台中市政府食安處日前公布台糖安心豚梅花豬肉片含有瘦肉精西布特羅，被王必勝以5大質疑暗指盧秀燕是為了謀總統大位而操作食安議題，雙方隔空展開論戰。然而，食藥署7日公布台糖豬肉複驗結果，證實由台中市政府送交中央複驗的國產台糖安心豚梅花肉片，的確檢測出瘦肉精西布特羅。

媒體名嘴董智森7日在政論節目《新聞大白話》中提到，現在全台灣民調最高的政治人物是盧秀燕，盧沒有參加2024大選，且向來語氣溫和，不會去攻擊他人，所以王必勝認為盧可能是未來的競爭對象，才趕快挑出來打，加上現在正在改組內閣，偏偏衛福部長薛瑞元不被看好，「選內閣部長都沒有你次長這麼努力打，只有一個原因，想當部長。」

董智森接著指出，「我覺得王必勝就是為了政治目的」，王認為中央儀器比地方好，還檢查了45次，怎麼可能會輸，結果現在被抓包，就說自己沒有被打臉，當時台中市政府檢測出瘦肉精其實也很緊張，只好一做再做，沒想到做了還被修理。

▲盧秀燕曾被多次點名，未來有望擔起大任。（資料照／記者游瓊華攝）

不過，面對各界的不同聲音，王必勝7日晚間再度於臉書發文，內容指出，台中市政府為求慎重，從1月15日搞到2月2日，比法定讓廠商申請複驗的15天還久，這段期間驗了22次，把整盒肉驗到剩下一點點，等到公布後才送至食藥署複驗，這時已經是台中市政府拿到檢體後的20天了，同時，這盒問題肉也已經不復存在於世上，日後要再調查也沒有檢體。

王必勝強調，「我先前在FB指出的5個事實，現在仍然是事實。」此外，爭議發生時，他正好在國外，並非刻意躲媒體，早上則是因為人在飛機上，所以無法接聽電話，下機後立刻接受4個電訪以及好幾十通電話，包括很多記者的提問，「我的機票11月9日就開票了」。