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小學老師變身「資訊教育網紅」！自製8千部教學影片　YT點閱破千萬

▲呂聰賢是台灣資訊教育先鋒。（圖／呂聰賢提供）

▲呂聰賢是資訊月傑出資訊人才獲獎者中唯一的國小教師。（圖／呂聰賢提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年資訊月傑出資訊人才獎日前揭曉，新北市昌福國小資訊組長呂聰賢是獲獎者中唯一的國小教師。呂聰賢教學資歷長達37年，擔任國小教師投入資訊教育不遺餘力，前幾年還奪下教育界最高榮耀師鐸獎，個人經營的YT頻道有4萬多人訂閱，成為資訊教育界的知名網紅。

呂聰賢出版過120本電腦教科書，主題從作業系統、文書處理，到網際網路、Google應用、網頁設計，再到雲端應用、APP設計、空拍機等，書本封面唸一遍，便走完了一趟台灣電腦發展史。他10年前成立YouTube個人教學頻道，錄製8325部教學影片、擁有4.2萬人訂閱，超過1200萬人次觀看，無廣告純公益分享。

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呂聰賢是台灣第一批通過Google華人講師認證的教師，也是首位為電腦教科書製作教學影片的人，但他在國中接受智力測驗，被測出疑似智能不足，當時不愛唸書也不寫作業，讓父母相當頭痛。

▲呂聰賢是台灣資訊教育先鋒。（圖／呂聰賢提供）

▲呂聰賢曾獲教育界最大桂冠師鐸獎肯定。（圖／呂聰賢提供）

呂聰賢說，國中時因為文化刺激不夠，整天待在父母經營的雜貨店裡，無所事事，考高中那年成績很差，後來被送到重考補習班，隔年考取成功高中，因為師專學費便宜，就往教育領域發展，也因為自己從小在偏鄉小鎮生活，很能體會文化差異造成的學習落差，因而投入資訊教育，希望透過影片讓教學更普及化，消弭城鄉差距。

呂聰賢說，前兩年疫情期間，教育部花了200億元採購大量平板，全方面推動線上學習，但電腦學習「不是難，而是繁」，步驟太多、記不起來，也很容易忘記，要讓老師協助推動最好的方式就是拍影片，「辦再多研習都敵不過一支影片」，因此這20多年來，自己非常努力學習、研究，把學會的各種資訊技巧，錄製成教學影片，提供第一線教師教學參考。

即將在今年8月退休的呂聰賢，現在仍每天上網學習新的電腦資訊新知，他說，電腦是一個功能不斷更新、變化速度飛快的領域，即便退休，也會持續在自己的YouTube耕耘，繼續為台灣資訊教育貢獻一己之力。

▲呂聰賢是台灣資訊教育先鋒。（圖／呂聰賢提供）

▲呂聰賢經營的YT頻道有4萬多人訂閱，是資訊教育界的網紅。（圖／呂聰賢提供）

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