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「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

▲晚安小雞闖柬埔寨詐騙園區，在牆上看到乾掉的血手印。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

▲晚安小雞闖柬埔寨詐騙園區，在牆上看到乾掉的血手印。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

記者張靖榕／綜合報導

台灣網紅直播主「晚安小雞」初三（12日）晚間開直播，隻身前往柬埔寨西港「凱博園區」冒險的他，開播沒多久還喊「我是豬仔」，疑似被發現後遭到突襲暴打，隨即直播中斷，至今仍失聯。失聯之前，他在直播中還讓大家看牆上乾掉的血手印。

晚安小雞在直播開頭不久後，隻身走入「凱博園區」內，他原本預期可能會被保全攔下，但沒想到裝作若無其事的他竟非常順利地走入園區，「我是上班族，我是台灣豬仔，我來這邊上班」，隨後又說，「欸我進來了欸！他沒攔我，好屌！保全吃素的喔？」

晚安小雞直言心臟狂跳，看似相當緊張，一路深入進園區建築物內部。他在一棟廢棄大樓內躲避一名穿著軍裝的男性，但因為發出聲音驚動到對方，雙方隨即展開追逐。

▲晚安小雞被軍裝男性發現。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

▲晚安小雞被軍裝男性發現。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

暫時甩掉後，晚安小雞語帶哭腔地無助表示「該怎麼辦」，之後還在大樓內發現疑似乾掉的血手印與其他血跡，但在下樓時踢到寶特瓶，與正好接近樓梯口的軍裝男性遇到，雙方再次展開追逐。一路上晚安小雞不斷喊著，「啊，我X」，他在某一層樓絆倒，手機掉落在地，近處傳來軍靴追上的腳步聲，還有疑似踢踹毆打聲，以及晚安小雞的哀號。

直播結束前最後一幕，軍裝男性將晚安小雞的手機拿起，試圖關掉直播，畫面拍到大迷彩軍褲與軍靴，還有趴躺在地的晚安小雞。軍裝男性全程沒有說話。

▲軍裝男性疑似將晚安小雞暴打在地。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

▲軍裝男性疑似將晚安小雞暴打在地。（圖／翻攝晚安小雞直播影片）

直播吸引超過3.8萬則留言，網友紛紛表示，「從來沒有這麼緊張過」、「為什麼要這樣以身犯險」、「緊張到快哭了」、「不要拍了好危險」。也有網友質疑真實性，「我覺得事前已經買通了」、「對方沒有講話也很奇怪」。

晚安小雞直播失聯，目前為止都聯絡不到人。傑哥在今（13日）凌晨開直播表示，這次柬埔寨直播，是晚安小雞決定一個人前往，有關詳細行程，其他人並不知情，也有請當地旅行社幫忙介紹導遊，不過目前都還找不到導遊跟晚安小雞。

晚安小雞妻子「愛婆」在直播中頻頻拭淚，表情相當凝重。傑哥說明2個應對措施，第一個是透過旅行社、導遊趕快聯絡當地的導遊，第二個是請阿鬧帶著錢，以最快方式飛柬埔寨了解當地狀況。

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