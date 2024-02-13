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高雄「免費老人健檢」開搶！逾5.2萬人受惠　預估6月後名額額滿

▲▼ 長輩,老人,照顧,老先生。（示意圖／達志影像／shutterstock）

▲高齡長者定期接受檢查，可及早發現疾病及早治療。（示意圖／達志影像／shutterstock）

記者許宥孺／高雄報導

把握機會！高雄市衛生局宣布提供113年度老人健康檢查，凡設籍高雄市的65歲以上長輩、55歲以上原住民長者，即日起可至59家合約醫療院所進行預約，名額開放5萬2500名，預計於年中額滿。

為守護長輩健康，高雄市每年度都會舉辦老人健康檢查，疫情過後更鼓勵長者多走出戶外，今年衛生局擴大提供5萬2500位名額。

衛生局指出，凡設籍高雄市的65歲以上長者（民國48年(含)以前出生）及55歲以上原住民長者（民國58年(含)以前出生），即日起可至高雄市59家合約醫療院所接受健康檢查，額滿截止。

▲高雄市開放免費老人健檢。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市即日起開放預約老人健康檢查。（圖／高雄市衛生局提供）

健康檢查項目除了成人健康檢查的血壓、血糖、總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、肝功能、腎功能、尿蛋白檢查，及B、C肝炎篩檢（45至79歲終身1次），高雄市再加碼補助胸部X光、心電圖、甲狀腺刺激荷爾蒙及營養篩檢等4項檢查服務。

長輩接受健康檢查時，一併由醫護人員提供戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動、維持正常體重、健康飲食、事故傷害預防、口腔保健等健康諮詢，針對檢查結果異常的民眾，健檢合約醫院將提供進一步追蹤與轉介服務。

衛生局表示，符合資格的長者，於檢查前請空腹6至8小時，攜帶身份證及健保卡（55歲以上原住民長者請多攜帶戶口名簿或證明文件），前往高雄市59家合約醫療院所（點我）即可接受檢查。

▲▼健保費 醫藥、掛號費增加 掛號批價 看病 醫院 醫學中心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄59家醫療院所開放預約老人健檢。（圖／記者屠惠剛攝）

衛生局建議，長者依居住處所就近性或個人意願至合約醫療院所接受檢查。每位長者每年補助1次，若重覆、超次或自行要求增加檢查項目者，費用由受檢者自行負擔。提醒家人多加關懷或陪伴長輩每年接受健康檢查，並養成良好的生活習慣，檢查如有異常切記要回診追蹤，才能早期發現疾病早期治療。

衛生局健康管理科科長張素紅表示，符合資格民眾約有50多萬，今年老人健康檢查提供5萬2500位名額，循往年紀錄，長輩都會提早預約檢查，名額預計會在上半年截止。

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