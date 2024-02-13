她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

▲原PO透過LINE新功能，抓包老公偷吃鐵證。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不愛查勤，全然的信任換來這種結果！」一名人妻訴苦，因為老公不給碰手機，觸動到她第六感不妙，結果一開LINE的相簿新功能，才知老公新婚半年就外遇了，5年來他與小三的合照都能看得見，讓原PO相當崩潰。文章曝光後，網友安慰「5年累積起來的謊言想想都覺得可怕，趁還沒有小孩快分開吧！」

一名女網友在Dcard以「老公外遇了5年，我卻在他們結束時才發現」為標題透露，某天她找不到手機，要跟老公借手機時，結果老公不願給她碰手機，讓原PO忽然起了疑心，殊不知在LINE相簿真的抓到老公出軌鐵證。

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原PO說，「LINE的新功能瀏覽所有相簿真是個好功能」，因為老公與小三的相簿就在第一個，標題就寫著「O先生跟O太太的日常」，小三還製作特輯影片，原來早在結婚半年左右，老公就出軌了，兩人每天早晚甜蜜問候，更讓原PO感到不堪的是，「我去海外出差，你說也要去台中出差，結果是跟她來個兩天一夜小旅行。」

事後，原PO向老公攤牌，儘管得到了道歉，但她內心世界已毀了，「還好我們沒有小孩，還好我有可以養活自己的工作，雖然負債，雖然沒有你，我會很辛苦，但我已經想不出非你不可的理由了。」

不過，原PO最後仍沒選擇離婚，「發現到現在這一個多月來，我們維持著表面的和平」，但終究跨不過心中的那道坎，「外遇合好依然甜蜜的例子也是有，但我真的做得到嗎...」並嘆「不愛查勤，全然的信任換來這種結果。」

底下網友紛紛安慰，「真搞不懂男人欸，新婚半年就外遇，到底結婚是為了什麼？」「感覺會劈腿的人以後還是會劈腿，而且妳老公竟然外遇了5年」、「外遇了5年，你竟然還可以跟他相安無事一個月...太強大了。5年累積起來的謊言想想都覺得可怕，趁還沒有小孩快分開吧」、「外遇只會有0次跟無數次」、「先搜集資料，準備讓他們賠償」。

留言串中，有網友更好奇詢問「比較想知道如何瀏覽全部相簿」、「我第一個反應也是這個，開始找哪裡可以瀏覽所有相簿」。原PO回應，打開LINE後，在所有聊天頁面的上方，有一個「小圖示」圖案，「這個新功能幫助多少情侶／夫妻看清真相」。

▲按下「小圖示」，就可瀏覽過去所有聊天室照片。（圖／記者曾羿翔翻攝）



事實上，把LINE更新至13.16.0版本後，就會有新功能「小圖示」出現，按下這按鍵就可以把過往所有聊天室相簿都顯示出來，其中就包含隱藏或已刪除的聊天室，介面有2種類別，分別是「相簿瀏覽」或「照片式瀏覽」。

記者進行實測，最早可以追溯到8年前的聊天室相簿（此部分可能因人而異），在相簿式瀏覽中，都會明確顯示當時的相簿名稱、拍攝的年月日，以及可以找到相片當初的發布者，讓想找回舊照片的使用者加快時間。至於缺點部分，仍舊無法使用搜尋欄位，需透過相簿名稱快速找到照片。