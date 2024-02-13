　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO透過LINE新功能，抓包老公偷吃鐵證。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不愛查勤，全然的信任換來這種結果！」一名人妻訴苦，因為老公不給碰手機，觸動到她第六感不妙，結果一開LINE的相簿新功能，才知老公新婚半年就外遇了，5年來他與小三的合照都能看得見，讓原PO相當崩潰。文章曝光後，網友安慰「5年累積起來的謊言想想都覺得可怕，趁還沒有小孩快分開吧！」

一名女網友在Dcard以「老公外遇了5年，我卻在他們結束時才發現」為標題透露，某天她找不到手機，要跟老公借手機時，結果老公不願給她碰手機，讓原PO忽然起了疑心，殊不知在LINE相簿真的抓到老公出軌鐵證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「LINE的新功能瀏覽所有相簿真是個好功能」，因為老公與小三的相簿就在第一個，標題就寫著「O先生跟O太太的日常」，小三還製作特輯影片，原來早在結婚半年左右，老公就出軌了，兩人每天早晚甜蜜問候，更讓原PO感到不堪的是，「我去海外出差，你說也要去台中出差，結果是跟她來個兩天一夜小旅行。」

事後，原PO向老公攤牌，儘管得到了道歉，但她內心世界已毀了，「還好我們沒有小孩，還好我有可以養活自己的工作，雖然負債，雖然沒有你，我會很辛苦，但我已經想不出非你不可的理由了。」

不過，原PO最後仍沒選擇離婚，「發現到現在這一個多月來，我們維持著表面的和平」，但終究跨不過心中的那道坎，「外遇合好依然甜蜜的例子也是有，但我真的做得到嗎...」並嘆「不愛查勤，全然的信任換來這種結果。」

底下網友紛紛安慰，「真搞不懂男人欸，新婚半年就外遇，到底結婚是為了什麼？」「感覺會劈腿的人以後還是會劈腿，而且妳老公竟然外遇了5年」、「外遇了5年，你竟然還可以跟他相安無事一個月...太強大了。5年累積起來的謊言想想都覺得可怕，趁還沒有小孩快分開吧」、「外遇只會有0次跟無數次」、「先搜集資料，準備讓他們賠償」。

留言串中，有網友更好奇詢問「比較想知道如何瀏覽全部相簿」、「我第一個反應也是這個，開始找哪裡可以瀏覽所有相簿」。原PO回應，打開LINE後，在所有聊天頁面的上方，有一個「小圖示」圖案，「這個新功能幫助多少情侶／夫妻看清真相」。

▲LINE悄上線新功能。（圖／記者曾羿翔翻攝）

▲按下「小圖示」，就可瀏覽過去所有聊天室照片。（圖／記者曾羿翔翻攝）

事實上，把LINE更新至13.16.0版本後，就會有新功能「小圖示」出現，按下這按鍵就可以把過往所有聊天室相簿都顯示出來，其中就包含隱藏或已刪除的聊天室，介面有2種類別，分別是「相簿瀏覽」或「照片式瀏覽」。

記者進行實測，最早可以追溯到8年前的聊天室相簿（此部分可能因人而異），在相簿式瀏覽中，都會明確顯示當時的相簿名稱、拍攝的年月日，以及可以找到相片當初的發布者，讓想找回舊照片的使用者加快時間。至於缺點部分，仍舊無法使用搜尋欄位，需透過相簿名稱快速找到照片。

ET快訊
遊富國島被丟包　「無名英雄」現身！火速救走23人
「校花級星二代」2年沒工作！　烏來餐廳打工
比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工
青青突宣布！　賣79萬IG帳號
快訊／女獨攀雪霸摔谷身亡！　勇消救援也墜谷
快訊／第三張2000萬刮出！　父女嚇傻：財神爺真的到了
國旅真的無優點沒救了？　PTT曝「1超強好處」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

松井裕樹日、英、西、韓四聲道受訪　嚇到來訪媒體

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

飼主PO照嘆「我養的貓長得有點怪」　變形紙箱笑噴千人：是大橘貓

歐開合唱團憶炮炸往事！主持人揭「終極暗黑」鞭炮玩法

台北燈節年後正式登場　蔣萬安：好好體驗在地特色

劉謙春晚因他出包！　尼格買提崩潰問「要重播幾次」　央視回應了

驚艷！　陸95後網紅「改造」鄉村奶奶變時尚超模

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

別再只是許願身體健康！「35條Checklist」即日啟動　真正養成健康生活

王晶狠批周迅長相「僅有70分」！　一提演技獲高評價：這我能給滿分

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

生活熱門新聞

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

更多熱門

相關新聞

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

新年快樂，LINE貼圖小舖豪送8組免費貼圖，包括《Anden Hud - 轟龍龍賀新年》、《金爸爸 × 人2 厚禮龍年大發》、《LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年》、《金好運 × 龍舞極陪你過新年（發財必備）》，祝福新年快樂、早上好、晚安問候都實用，趕緊下載一波。

LINE對話框「獨漏1表情」1.8萬人爆共鳴

LINE對話框「獨漏1表情」1.8萬人爆共鳴

路上被要IG！一點開「秒跳警告通知」嚇壞她

路上被要IG！一點開「秒跳警告通知」嚇壞她

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

收到「LINE送1000點」好禮3選1！網傻：腦袋不行

收到「LINE送1000點」好禮3選1！網傻：腦袋不行

關鍵字：

LINE新功能相簿

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面