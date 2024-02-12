　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台中山城茅埔廟埕鬧新年！外飄親友回娘家　400人齊聚慶團圓

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼台中市東勢區每年都舉辦茅埔鬧新年活動，今年更延續到初二回娘家吃辦桌活動，人潮更比往年多，參加的親友表示明年還會回相來參加。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢區大茅埔的泰興宮廟埕前都會舉辦鬧新年活動，今年已經舉辦第八年，一年比一年還更加擴大舉辦！今年初一便有600多人擠進茅埔鬧新年，初二回娘家吃辦桌慶團圓更有3-4百人共同參與，今年甫當選立院副院長的江啟臣每年都會親臨參加，活動期間江副院長也準備了350份小紅包到場發放，排隊人潮看不到盡頭，滿滿的排隊民眾都想收到江副院長的祝福。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每年除夕夜都是鬧新年活動的暖身夜，今年有別往常Switch PK賽，還加入了長輩的智慧玩具～象棋暗棋，不禁勾起老一輩民眾的回憶，更是讓遠住在台北第一次參加的小朋友相當興奮，直說明年還要再來玩。大年初一更是茅埔鬧新年活動重頭戲之一除了每年都有精彩的表演、抽獎玩遊戲等活動，更是邀請到10台攤車與在地攤商的攤車市集一起來共襄盛舉鬧新年的活動。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

主辦人之一的劉晏智說，新科立法院副院長江啟臣副院長、市議員吳振嘉、東勢區長翁培真也都蒞臨現場，江啟臣副院長，在當立委一職時，就都會蒞臨會場，每年也都會與茅埔的民眾有非常好的互動，非常讚許這鬧新年活動。每當主辦團隊邀請江副院長時，他也一定會說這鬧新年活動熱鬧精彩，當然一定要到場支持， 今年的人潮更是湧現，感覺更多來自外地的朋友們，也來一起參與這一年一次的大茅埔盛事 。
今年除了邀請東勢請青楓舞蹈學會，更是邀請到來自雙崎部落Mihu 舞團來表演，這也是我們首次的原客結合，如果有了解過大茅埔文化的朋友們，相信這次的結合，更是別具意義。看著大家開心滿足的笑容，主辦團隊的成員們也都感到值得了！ 請大家跟我們一起來期待明年的農曆年的到來吧！

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
6人等公車挨撞！　恐怖瞬間曝
快訊／高捷「砸傷人」！監視器掉落　1女遭砸破頭濺血
林大鈞現場打給越南地接！　承諾幫90旅客要回720美金
快訊／國1高架火燒車！烈焰沖天畫面曝
土地公請吃泡麵！導遊小姐一舉動讓福榕宮爆紅　5年嗑光20萬碗
林逸欣對中大樂透！　「6碼中5碼」驚喜曬照
台灣團遭丟包　100多名旅客先付款繼續行程
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

台中山城茅埔廟埕鬧新年！外飄親友回娘家　400人齊聚慶團圓

初四迎財神！八路財神廟搶大砲發財金　手機招財符隨身帶旺一年

痛到睡不好！男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

高雄走春必搭！「黃色小鴨」渡輪來了　往返鼓山旗津看海景

花蓮忠烈祠迎新春！年節花卉排成春字畫卷　春節出遊好去處

春節連假酒駕居高不下　永康警5天取締15件11人送辦

全國唯一「水上藝廊」　月津港燈節獨特「藝方舟」展現多元藝術

定情碼頭德陽艦園區打造光點軍事燈區　鋼鐵機器人特展震撼登場！

百年日式宿舍改裝「冰杯博物館」　認識珍稀百年冰杯享用台南限定冰淇淋

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

燒肉店點清酒結果變「噴泉」　原來杯子放反！網：高級洗杯

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

半夜傳超大敲門聲打開都沒人　監視拍下「虎斑貓客」來拜年

聚會喝酒遊戲平手加半杯　網：喊過九杯半

大阪銷魂泡泡浴台人5天8次　老司機曝極樂關鍵：超殘廢

讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

台中山城茅埔廟埕鬧新年！外飄親友回娘家　400人齊聚慶團圓

初四迎財神！八路財神廟搶大砲發財金　手機招財符隨身帶旺一年

痛到睡不好！男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

高雄走春必搭！「黃色小鴨」渡輪來了　往返鼓山旗津看海景

花蓮忠烈祠迎新春！年節花卉排成春字畫卷　春節出遊好去處

春節連假酒駕居高不下　永康警5天取締15件11人送辦

全國唯一「水上藝廊」　月津港燈節獨特「藝方舟」展現多元藝術

定情碼頭德陽艦園區打造光點軍事燈區　鋼鐵機器人特展震撼登場！

百年日式宿舍改裝「冰杯博物館」　認識珍稀百年冰杯享用台南限定冰淇淋

讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

2026選嘉義市長未鬆口　張啟楷巧遇黃敏惠同框參拜、發紅包

情人節禮物別送錯！專家揭「11地雷」勿踩：恐害感情秒散掉

捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

男友皮包骨！「妹子1體位」撞到爆痛　老司機秒懂：還細到不行

用廣告紙夾帶...新北女藥妝店偷保養品　店員盤點驚覺遭竊

獨／台南刑警休假遇89鬧事！他被控撂人當街開打　署長下令徹查

初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

地城撤離新作《Dungeonborne》獲好評　Alpha測試版同上飆破1.6萬人

快訊／台南國華街一段民宅火警　勇消破門布水線搶救中

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

不用人擠人！高雄走春「8處小眾景點」

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

男物流常搬重物手舉不起來　竟是「肩膀長石頭」

桃園走春旅遊熱點第一名　創下年逾2500萬人次

南投市路邊停車智慧收費3／1上路

新北市民隱形好厝邊　3座垃圾焚化廠春節不打烊

春節連假永康警5天取締酒駕15件11人送辦

八路財神廟搶大砲發財金手機招財符隨身帶

新北優化景觀廊道　林口文化北路中央分隔島再升級

春節出遊好去處　花蓮忠烈祠花卉排成春字畫卷　

台中市區千年神木　成神收萬名乾兒子

台中山城茅埔廟埕鬧新年　400人齊聚慶團圓

百年日式宿舍改裝「冰杯博物館」

東港好鎮春節年街活動登場　警籲配合交通管制

更多熱門

關鍵字：

山城 茅埔 鬧新年 回娘家 團圓

讀者迴響

熱門新聞

台灣旅行團大年初三遭丟包！　數百旅客受困越南富國島

即／台中驚傳砍人！長期噪音擾人　頭頸慘中3刀

睡到飽禁愛愛！今初三「赤狗日」年節最凶　5禁忌一次看

罕見！1圖看今晨天氣　鄭明典：太特別了

過年家庭群組開轟！他點名大伯母「吵死了」

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

B奶人妻穿洋裝「婆婆嫌太露」　網傻：看得到奶頭

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

即／台語歌手閃狗自撞　車輛翻覆起火

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

三上悠亞台灣行「1舉動觸法」！　拍美照上傳IG恐罰5萬

鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

富國島丟包事件　觀光署出面徹查

更多

最夯影音

更多
台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了

台灣女孩演奏《望春風》　英鋼琴家大讚：太美了
櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

媽媽帶兒女放煙火闖禍　苗栗聖誕樹整顆陷火海

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

訪台中浪浪友善咖啡廳　店員汪會送菜單、討摸

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

水豚柴犬傻傻分不清XD　牠頭頂橘子泡澡萌翻網♥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面