台中山城茅埔廟埕鬧新年！外飄親友回娘家　400人齊聚慶團圓

▲▼台中市東勢區每年都舉辦茅埔鬧新年活動，今年更延續到初二回娘家吃辦桌活動，人潮更比往年多，參加的親友表示明年還會回相來參加。（圖／記者李陳信得翻攝）



記者李陳信得／台中報導



台中市東勢區大茅埔的泰興宮廟埕前都會舉辦鬧新年活動，今年已經舉辦第八年，一年比一年還更加擴大舉辦！今年初一便有600多人擠進茅埔鬧新年，初二回娘家吃辦桌慶團圓更有3-4百人共同參與，今年甫當選立院副院長的江啟臣每年都會親臨參加，活動期間江副院長也準備了350份小紅包到場發放，排隊人潮看不到盡頭，滿滿的排隊民眾都想收到江副院長的祝福。

每年除夕夜都是鬧新年活動的暖身夜，今年有別往常Switch PK賽，還加入了長輩的智慧玩具～象棋暗棋，不禁勾起老一輩民眾的回憶，更是讓遠住在台北第一次參加的小朋友相當興奮，直說明年還要再來玩。大年初一更是茅埔鬧新年活動重頭戲之一除了每年都有精彩的表演、抽獎玩遊戲等活動，更是邀請到10台攤車與在地攤商的攤車市集一起來共襄盛舉鬧新年的活動。

主辦人之一的劉晏智說，新科立法院副院長江啟臣副院長、市議員吳振嘉、東勢區長翁培真也都蒞臨現場，江啟臣副院長，在當立委一職時，就都會蒞臨會場，每年也都會與茅埔的民眾有非常好的互動，非常讚許這鬧新年活動。每當主辦團隊邀請江副院長時，他也一定會說這鬧新年活動熱鬧精彩，當然一定要到場支持， 今年的人潮更是湧現，感覺更多來自外地的朋友們，也來一起參與這一年一次的大茅埔盛事 。

今年除了邀請東勢請青楓舞蹈學會，更是邀請到來自雙崎部落Mihu 舞團來表演，這也是我們首次的原客結合，如果有了解過大茅埔文化的朋友們，相信這次的結合，更是別具意義。看著大家開心滿足的笑容，主辦團隊的成員們也都感到值得了！ 請大家跟我們一起來期待明年的農曆年的到來吧！