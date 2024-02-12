神秘船擱淺石油洩「船上沒有生命跡象」　加勒比海島國憂影響觀光

▲千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）。（圖／翻攝自谷歌地圖）



文／中央社

一艘神秘船隻在美洲國家千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）附近擱淺後，這個島國的人員正忙著清理大規模漏油，憂心這起事件恐讓當地觀光業蒙上一層陰影。

法新社報導，議會秘書長奧古斯丁（Farley Augustine）告訴記者，托巴哥島至少有15公里的海岸線受到影響，當局準備宣布進入國家緊急狀態。

環保官員表示，漏油事件汙染了珊瑚礁和幾處大西洋海灘，對島上度假村和酒店是個壞消息，特別是嘉年華會即將到來，度假村和酒店都是當地經濟命脈。

奧古斯丁表示，政府可能會將此次事故升級為三級災害。

The mangroves along the Magdalena Grand have been affected while a trail of oil leading to the resting place of the Gulfstream was also observed. 由 Trinidad Express Newspapers 發佈於 2024年2月9日 星期五

名為「灣流號」（Gulfstream）的神秘船隻7日在托巴哥島南部海灣生態工業園（Cove Eco-Industrial Park）海岸附近傾覆，船身被洋流一路拖向岸邊。

這艘船是以懸掛不知名旗幟航行，事故前也沒有發出緊急呼救。

當地緊急事務管理局（Emergency Management Agency）表示，船上沒有生命跡象，初步認定船上裝載的貨物包括沙子和木材。

管理局發布的照片顯示，大約千名身穿白色防護連身衣的志工正努力清除海灘上的油漬。

奧古斯丁補充說，潛水人員準備封補船身的漏洞。

不願透露姓名的消息人士表示，調查人員需要「一段時間」才能確定這艘船的出發地點、所有權和原定目的地。



這場石油外洩事件發生在嘉年華會（Carnival）前夕，反對黨議員坦庫（Dave Tancoo）表示，旅行業者原本會在這個期間達到營收高峰，現在卻可能面臨重大虧損。