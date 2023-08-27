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社會 社會焦點 保障人權

旗津現大量「黏黑油球」...9小時撿12kg　沙灘全面警戒再封3天

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津海面出現大量「油球」，港務公司狂撿12kg。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗津海水浴場昨（26）日下午出現不明油汙，戲水遊客手腳、臉面沾黏附油汙沙子。高雄港務分公司接獲海洋局通報後，立即會同海保署、高市府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海事工程公司赴現場勘查，初步判斷遊客所沾附者為沙灘上的「油球」。目前該沙灘已全面圍起警戒線，預計將持續至少3天，每日將持續巡查該區域沙灘與岸際環境。

高雄港務分公司今日清晨6時便立即委由海事工程公司派遣21人赴現場撿拾「油球」，截至今日下午3時共計撿拾約12公斤（大部分是沙粒），現場已僅剩零星油球，無擴大情事，目前仍持續巡視及撿拾中。

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼港務公司派員現場撿拾「油球」，截至今日下午3時共計撿拾約12公斤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

所謂「油球」，是因為海洋上的油汙油漬，被海浪拍打上岸後來回沾沙包覆後，經過一段時間後成為油球。港務公司表示，地方雖然認為可能原因是天使輪之前外洩的油汙所致，但詳細汙染來源仍待進一步調查釐清。

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津沙灘全面圍警戒線，至少還要封鎖3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄港務公司表示，天使輪啟動沉船殘油抽除作業迄今，均未有大量洩漏或油管爆裂情形，每天也派有4艘工作船進行沉船處油汙監控。海面若有局部油花，也會立刻由攔油索圍堵及清除作業，因此迄至今日均只發現零星油花，港務公司表示會以最嚴謹的態度避免漏油汙染海域，造成生態衝擊。

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼初步檢視現場已僅剩零星油球，無擴大情事，目前仍持續巡視及撿拾中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

有關天使輪船體殘油抽除部分，今日海事工程公司派遣大洋7號平台船、明亮3號、明亮5號工作船與專業潛水團隊，接續右舷第7艙抽油作業。因該艙至昨（26）日下午3時30分後，抽出皆為海水，故即接續執行左舷第7艙之抽油作業，由於今日海流較強，水下作業進行受阻，但潛水團隊仍把握可作業時間，持續於現場進行抽油作業。

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海面有少許薄油膜。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼旗津海面「油球」狂撿12kg，沙灘全面圍警戒線至少持續3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前該沙灘已全面圍起警戒線，預計將持續至少3天，每日港務公司仍持續並增派人力巡查該區域沙灘與岸際環境，如發現油球將立即清除，會於蘇拉颱風可能登陸台灣之前，完成沙灘清理工作。

港務公司應變中心針對船體殘油抽除與海洋汙染防治持續滾動檢討，把握蘇拉颱風可能對台灣造成影響之前，在海、氣象條件許可下儘速趲趕，竭力守護海洋環境。

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