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Disney 總是驚喜不斷！又一超狂VR虛擬實境配備發明問世　

▲▼Disney,VR虛擬實境,迪士尼幻想工程師 。（圖／取自影片）

▲Disney Imagineer在YouTube發布的最新影片公布最新研發出HoloTile。（圖／翻攝Disney Imaginee影片

記者楊智雯／綜合報導

虛擬實境VR和混合實境MR發展快速、應用也很廣泛，不只是動畫電影的特效而已，民眾可在電玩遊戲、體驗型展覽中感受戴上AR頭戴裝置，置身在虛擬實境VR和混合實境MR空間中營造出真實的3D空間與效果，但是，民眾們都有一個共通的感受，現有VR遊戲普遍存在沉浸感不足與空間感受限的問題，這項困擾已經有解決的方案！根據Disney Imagineer在YouTube發布的最新影片發現，迪士尼最新研發出HoloTile，彌補了VR體驗的不足的問題，HoloTile是一款互動式系統，讓玩家可以在有限空間中自由地行走，只是原地行走就能有不受空間限制的感受喔！

Disney Imagineer是迪士尼公司旗下的開發部門，負責設計建造世界各地的迪士尼主題樂園之外，不定期會推出各種全新的概念，這次展示的HoloTile是由設計師Lanny Smoot設計，發表後相當受到全球矚目，Lanny Smoot擁有多項發明，甚至個人就獲得超過100項專利，是迪士尼中最多產的發明家，也是繼華特迪士尼後第二位獲得名人堂榮譽的迪士尼幻想工程師。

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▲▼Disney,VR虛擬實境,迪士尼幻想工程師 。（圖／取自影片）

▲HoloTile就像是一塊地毯，只要放在地板上就能使用。

▲▼Disney,VR虛擬實境,迪士尼幻想工程師。（圖／取自影片）

▲HoloTile還能接受多人一起行走。

根據影片內容來看，HoloTile就像是一塊地毯，只要放在地板上就能使用，HoloTile整個系統是由幾百片硬幣大小的「磁磚」組成，最厲害的是每塊「磁磚」都能獨立轉向移動，打造出「全方位跑步機」的樣子。向前走突然轉彎、突然往後走都可以，像在叢林中冒險的虛擬實境遊戲中，站在HoloTile即可不斷的原地行走，上面的「特殊磁磚」會依照畫面隨時改變轉動方向，增加玩VR虛擬實境遊戲的沈浸感；HoloTile還能接受多人一起行走，就算坐在椅子上也可以移動，預計該技術將推動AR、VR市場快速成長，並啟發更多創新應用。
 

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