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Disney+再祭狠招！將擴大制裁共用帳號　

台灣Disney+去年首度進行收費調整，分為標準用戶跟高級用戶。（Disney+提供）

圖文／鏡週刊

Netflix近年積極打擊寄生帳號，結果訂閱用戶不減反增，股價更逆勢上漲。眼見頭號競爭對手有效出擊，迪士尼影音串流平台Disney+繼去年11月限制加拿大用戶不得與家庭以外成員共享帳密後，打算效仿Netflix擴大打擊寄生帳號，已向美國用戶發出通知信，旗下Disney+、ESPN+及Hulu等平台3月中開始也會對帳號進行限制。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）去年8月就表態今年將打擊寄生帳號，並將這個計畫列為優先選事項。外界認為，Disney+限制共享帳號的政策遲早會擴及全球用戶。

台灣Disney+官網早已表明「您不得將您（用戶）的帳號為家庭以外的使用」。（翻攝自Disney+官網）

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▲台灣Disney+官網早已表明「您不得將您（用戶）的帳號為家庭以外的使用」。（翻攝自Disney+官網）

其實台灣Disney+官網早已表明「您不得將您（用戶）的帳號為家庭以外的使用」，並寫明「家庭」指的是用戶主要個人住所相關，且由居住在其中的個人使用的相關裝置之統稱。

一般預料艾格將在迪士尼今年第一季財報會議上，清楚說明更多具體打擊寄生帳號的措施。

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關鍵字：

迪士尼+Disney+寄生帳號影音串流帳號共享

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