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大陸 大陸焦點 特派現場

男子帶9個月孕妻「爬山」！　遭親媽長串語音轟炸：趕緊給我回家

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名丈夫近日帶著懷孕9個月的妻子外出爬山，竟遭親媽連傳語音轟炸，「真的很危險！」該名妻子笑說，婆婆平日對她疼愛有加，很關心她的健康。相關影片引起網友熱議，不少人為孕婦捏把冷汗「聽婆婆的，待在家吧」。

據《瀟湘晨報》報導，該名孕婦陳太太表示，當時丈夫正好在廣東東莞出差，放假期間打算帶她出去逛逛。到了現場，她才知道是一起爬山。兩人全程斷斷續續爬了4小時，剛開始很輕鬆，不過爬到後面越來越累。

▲男子帶9個月孕妻爬山，被親媽罵。（圖／翻攝自微博）

▲男子帶9個月孕妻爬山，被親媽罵。（圖／翻攝自微博）

陳太太表示，「畢竟肚子大，然後就需要一直休息，吃點小東西什麼的，慢慢地走上去，有一段路都是我老公拉我上去的，最後一段路比較累。」途中她發了段影片，沒想到被婆婆看到了。

她表示，婆婆馬上打電話想讓兩人趕緊回家，「我們忙著爬山，沒有看到她的電話，所以她就一直發語音，還唸得很兇呢，最長的有60秒，跟我老公說這樣真的很危險，下次不要再這樣爬山了。」

▲男子帶9個月孕妻爬山，被親媽罵。（圖／翻攝自微博）

▲男子的母親連發語音，叫兩人趕緊回家。（圖／翻攝自微博）

陳太太補充說道，自己和婆婆一直都關係很好，雖然平日沒有住在一起，但婆婆時常打電話或發訊息關心她，「她平常會常常打電話給我，然後問我吃得好不好，最近有沒有不舒服，讓我經常回去。」

報導指出，陳太太認為，熱愛運動讓她保持著良好的心態，不過，她也呼籲，「運動仍需量力而行，不提倡孕婦爬山。」

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