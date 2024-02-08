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春節連假應維持規律生活+睡眠正常　桃園療養院籲健康過年

▲衛福部桃園療養院鑑於春節連假將屆，呼籲市民要維持規律生活，維持正常睡眠習慣。（圖／桃園療養院提供）

▲衛福部桃園療養院鑑於春節連假將屆，呼籲市民要維持規律生活，維持正常睡眠習慣。（圖／桃園療養院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於農曆春節連假將屆，衛生福利部桃園療養院健康促進委員會呼籲，春節假期應維持規律生活型態，保持正常睡眠習慣，切勿熬夜、注意飲食清淡、勿暴飲暴食、維持運動、勿久坐、勿酗酒，親友聚會則建議以戶外踏青，有良好體魄才能過個健康平安甲辰春節。

桃療健康促進委員會持續推動社區民眾、員工以及住院病人健康促進方案，建議平時多元管道推動健康生活型態，營養師則積極推廣健康飲食衛教，護理師加強戒菸、戒酒宣導，並成立員工桌球社、有氧舞蹈社、羽毛球社、氣功社、瑜珈社等社團；桃療院長邱献章也親身參與桌球社、有氧舞蹈社，自己以身作則，鼓勵員工一同健康促進。

▲衛福部桃園療養院健康促進委員會呼籲，春節期間要維持規律生活、正常睡眠習慣與運動。（圖／桃園療養院提供）

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▲衛福部桃園療養院健康促進委員會呼籲，春節期間要維持規律生活、正常睡眠習慣與運動。（圖／桃園療養院提供）

邱献章表示，自從參與院內社團活動，自己精神與體能更加良好，每天都活力倍增，期待員工與市民朋友也能一起規律運動，以提升自身健康與體力，來面對工作與生活壓力。

桃療健康促進委員會提醒，春節連假即將到來，飲食須注意控制，注意營養均衡，五大類營養素均需攝取，除魚肉外，應多攝取蔬菜水果，澱粉類每餐不超過1碗，並適度減少油脂類攝取；烹調方式以蒸煮烤滷為主，建議民眾年節期間仍需維持規律運動，每天至少維持30分鐘運動量，親友聚會以茶代酒，早睡早起，過個健康平安春節，大家一同迎接甲辰年的連假。

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