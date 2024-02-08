春節連假應維持規律生活+睡眠正常　桃園療養院籲健康過年

要努力運動了！台北市飼主小橘家中有隻超胖的黑狗「阿黑（圓滿）」，50公斤的牠圓嘟嘟的身材非常吸睛，但也讓家人擔心牠的健康，希望牠能運動一下。沒想到，這天阿黑跟著主人散步時，因為走得太累直接坐在路上鬧脾氣，主人怎麼扛都扛不走，只好無奈上網求解，「請問大家狗有什麼方法減肥？」