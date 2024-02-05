　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹吃炸蛋蔥油餅遭「噴滿身蛋黃」！近照曝光鄉民嗨翻：世界和平

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

▲正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

網搜小組／柯振中報導

最近天氣回溫，剛好又碰上假期，許多民眾會外出運動。一名正妹近日趁著大太陽的好天氣，外出騎乘腳踏車，同時拍下許多自拍照，沒想到照片因此被轉發到PTT，更讓許多網友為之瘋狂，更有人挖出這名正妹被炸蛋蔥油餅噴滿身的照片，掀起許多熱議。

一名網友在PTT的表特版發文，分享正妹騎乘腳踏車的照片，同時對好天氣進行點評，說出了「大太陽」三個字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從網友分享的照片能夠看見，當時正妹位在一處海岸，對著鏡頭自拍時，身後還停放了一輛腳踏車，加上身上輕便的衣著，不難看出是趁著好天氣外出運動，而耀眼的陽光照在她的身上，也將本來就白皙的肌膚襯托得更加完美。

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

照片掀起許多鄉民討論，正妹的身分也因此被搜了出來，原來她是擁有18萬人追蹤的IG網紅Cindy Fan，除了擁有姣好的身材以外，也時常跟粉絲們分享日常生活，社群的互動十分熱烈。

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

▲正妹先前到花蓮旅遊，結果遭衣服被炸蛋蔥油餅毀了。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）

此外，Cindy Fan先前到花蓮旅遊時，還被當地有名的炸蛋蔥油餅噴了滿身蛋黃，糗照曝光後，不少粉絲也因此調侃，「是不是蔥油餅太興奮了？直接炸」、「哇喔喔，這料理真不簡單」、「台中也有好吃的，炸蛋蔥油餅。」

許多鄉民看完正妹的社群，不禁感到驚豔，於是狂刷留言，「好大的太陽」、「滿滿的和平之力」、「有她在絕對世界和平」、「請問圖片有幾顆太陽？」

 
ET快訊
紅衣女陳屍飯店！殯葬業者搬遺體驚覺「肚子有東西在動」
台南翁跌坐公廁「身上沾穢物」！　背後原因超感人
王必勝喊話「把瘦肉精原檢體交出」　台中市火速回應了！
汪小菲熱戀台灣女友　「在台北租房了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹吃炸蛋蔥油餅遭「噴滿身蛋黃」！近照曝光鄉民嗨翻：世界和平

二度就業媽年前打工遭排擠！委屈喊「我錯在哪」反遭全場酸爆

女友主動幫大掃除「開口討紅包」　被拒秒走人…他傻眼了

2波變天春雷到！一張圖看冷氣團過年「濕冷除夕」　全台陰雨探11°C

紅衣女陳屍飯店浴室！殯葬業者搬遺體驚覺「肚子有東西在動」

快訊／21:42台南市白河區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

農業部：查驗台中同批號肉品未檢出西布特羅　並排交叉感染

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年　瞎忙心累大破財

台糖肉品複驗「未含瘦肉精」　王必勝：曾提醒台中市府審慎公布

瘦肉精結果「0檢出」　台糖董事長楊明州上火線吐心聲：歷經煎熬

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

台糖豬肉複驗未檢出瘦肉精　農業部：年前擴大5倍檢驗

騎士遇阿伯倒地不起...　與好心人暖心幫救援！

世正狂嗑台南美食：沒有結束XD　最愛蔥抓餅「胖1.5公斤！」

正妹吃炸蛋蔥油餅遭「噴滿身蛋黃」！近照曝光鄉民嗨翻：世界和平

二度就業媽年前打工遭排擠！委屈喊「我錯在哪」反遭全場酸爆

女友主動幫大掃除「開口討紅包」　被拒秒走人…他傻眼了

2波變天春雷到！一張圖看冷氣團過年「濕冷除夕」　全台陰雨探11°C

紅衣女陳屍飯店浴室！殯葬業者搬遺體驚覺「肚子有東西在動」

快訊／21:42台南市白河區規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

農業部：查驗台中同批號肉品未檢出西布特羅　並排交叉感染

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年　瞎忙心累大破財

台糖肉品複驗「未含瘦肉精」　王必勝：曾提醒台中市府審慎公布

瘦肉精結果「0檢出」　台糖董事長楊明州上火線吐心聲：歷經煎熬

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

男疑坐過站「拉一把」讓自強號急停下車　追查身分最重罰百萬

正妹吃炸蛋蔥油餅遭「噴滿身蛋黃」！近照曝光鄉民嗨翻：世界和平

桃園預防性下架台糖梅花肉片　保障市民食品安全

快訊／台南凌晨離奇車禍　小客車撞破護欄找不到駕駛人

收購40公斤「廢棄刮刮樂」　他對獎後曝驚人結果：真的有賺

台積電花36年登頂！　成為全球營收最高的半導體製造商

34歲男捐出「397萬遺產」　全給12名陌生人

「為什麼我不能喜歡韓國瑜？」　館長嗆酸民：韓院長當選，很爽！

年貨大街「6條花生糖200元」女含淚喊豪騙！　攤販：有告知不便宜

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

二度就業媽年前打工遭排擠　原因曝光遭酸爆

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

快訊／21:42台南白河區規模3.9地震

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

小人陷害！「5生肖」恐衰一整年

女友幫掃除討紅包　被拒秒走人他傻眼

帶爸媽出國！她被問「怎沒想到公婆」回1句

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

台糖肉品複驗「未含瘦肉精」　王必勝：曾提醒台中市府審慎公布

NET花3億蓋商場送人？律師提6大疑點

更多熱門

相關新聞

最美議員籲捐血　「北半球快掉出來」全暈了

最美議員籲捐血　「北半球快掉出來」全暈了

嘉義市無黨籍議員顏翎熹有「最美議員」封號，長相甜美、身材火辣的她，經常引發話題。今（3）日下午她在粉專喊話，邀請有餘裕的朋友捐血，文中不忘附上自拍美照，結果因為畫面太養眼，就有網友直呼，「鼻血都流光，沒辦法捐血，反而需要輸血了！」「捐鼻血？」

除舊佈新事前暖身　醫曝動作要領避免受傷

除舊佈新事前暖身　醫曝動作要領避免受傷

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

花蓮男子帶鎮暴槍開庭　過安檢警鈴大響

花蓮男子帶鎮暴槍開庭　過安檢警鈴大響

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

關鍵字：

正妹炸蛋蔥油餅腳踏車太陽花蓮運動

讀者迴響

熱門新聞

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

裝大方讓男友「去洗泰國浴」　她聽細節崩潰喊噁

汪小菲熱戀台女友「在台北租房了」：有家的感覺！

最兇日文老師「掉出超大車頭燈」跪地大掃除

王必勝「把瘦肉精檢體交出」台中回應

她胃食道逆流一直沒好！體重減輕　醫一查：是食道癌

快訊／台中市議員宣布退出時代力量

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

侯怡君鏤空禮服「裡面什麼都沒穿」！

二度就業媽年前打工遭排擠　原因曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄
曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面