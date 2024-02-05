正妹吃炸蛋蔥油餅遭「噴滿身蛋黃」！近照曝光鄉民嗨翻：世界和平

▲正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）



網搜小組／柯振中報導

最近天氣回溫，剛好又碰上假期，許多民眾會外出運動。一名正妹近日趁著大太陽的好天氣，外出騎乘腳踏車，同時拍下許多自拍照，沒想到照片因此被轉發到PTT，更讓許多網友為之瘋狂，更有人挖出這名正妹被炸蛋蔥油餅噴滿身的照片，掀起許多熱議。

一名網友在PTT的表特版發文，分享正妹騎乘腳踏車的照片，同時對好天氣進行點評，說出了「大太陽」三個字。

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從網友分享的照片能夠看見，當時正妹位在一處海岸，對著鏡頭自拍時，身後還停放了一輛腳踏車，加上身上輕便的衣著，不難看出是趁著好天氣外出運動，而耀眼的陽光照在她的身上，也將本來就白皙的肌膚襯托得更加完美。

▲▼正妹遭炸蛋蔥油餅噴滿身。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）



照片掀起許多鄉民討論，正妹的身分也因此被搜了出來，原來她是擁有18萬人追蹤的IG網紅Cindy Fan，除了擁有姣好的身材以外，也時常跟粉絲們分享日常生活，社群的互動十分熱烈。

▲正妹先前到花蓮旅遊，結果遭衣服被炸蛋蔥油餅毀了。（圖／翻攝IG／Cindy Fan）



此外，Cindy Fan先前到花蓮旅遊時，還被當地有名的炸蛋蔥油餅噴了滿身蛋黃，糗照曝光後，不少粉絲也因此調侃，「是不是蔥油餅太興奮了？直接炸」、「哇喔喔，這料理真不簡單」、「台中也有好吃的，炸蛋蔥油餅。」

許多鄉民看完正妹的社群，不禁感到驚豔，於是狂刷留言，「好大的太陽」、「滿滿的和平之力」、「有她在絕對世界和平」、「請問圖片有幾顆太陽？」