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社會 社會焦點 保障人權

2賓士雪山隧道內超車　竟因「1原因」無法檢舉

記者董美琪／綜合報導

春節連假開車出遊，但有民眾開車行經雪山隧道時，卻遇到2輛白色賓士任意變換車道超車。民眾想檢舉，卻發現2車居然遮住車牌，無法檢舉，因此憤怒之下將行車紀錄器畫面PO上網，引起網友討論。

此民眾在《爆料公社》分享了2輛賓士的違規畫面，並在貼文中表達不滿，「不守法的遮牌，貼牌都沒事。雪隧內雙白線變換車道，一般人檢舉警察可能不太會受理，也許跟你說找不到車牌沒辦法開罰，只好放來這給大家看看囉，E-TAG感應或是監視器追車吧！」

▲▼2三寶雪隧超車　「1原因」竟無法檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

▲2三寶雪隧一起超車，違規變換車道。（圖／翻攝自爆料公社，下同）
網友看到影片也紛紛留言表示，「沒掛車牌的為所欲為」、「遮牌的車主x全家」、「可以馬上打電話說哪一路段遇到遮牌車讓紅斑馬去抓啊」、「當下馬上報案1968通知前面的紅斑馬，前方攔截」、「假車牌遮車牌樣樣來」。

警方呼籲，遇到路上有遮蔽車牌的車輛應在安全狀況下撥打110報警，警方將立即受理報案並進行攔截。根據相關法規，損毀或變造汽車牌照、塗抹污損牌照，或以安裝其他器具方式，使不能辨認其牌號，將面臨2400元以上、400元以下的罰鍰。

此外，根據隧道內交通法規，不得任意變換車道，每次違規將處以3000至6000元不等罰款，且不受兩次開罰需相隔6公里與6分鐘的限制，違規幾次將罰幾次。

▲▼2三寶雪隧超車　「1原因」竟無法檢舉。（圖／翻攝自爆料公社）

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