24歲女大年初二車內點火！害鄰居車也燒毀　消防出動87人搶救

▲24歲女子在車內點火，造成火燒車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南區今（11）日清晨4時許一處社區大樓地下3樓停車場發生火燒車，警消獲報到場立即將火勢撲滅，但仍造成2輛車遭燒毀、1名24歲女子嗆傷送醫。據了解，火警發生原因疑為該名女子在車內點火，結果受不了濃煙自行逃出，起火原因發生及經過由警方進一步調查。

台中市消防局今日清晨4時18分獲報，稱南區信義南街一處社區大樓地下3樓發生汽車火警，立即派遣第七大隊、信義分隊等單位，出動21車、87人前往搶救。

消防人員到場發現現場為15樓建築，集合住宅用途，地下3樓有濃煙冒出，1名女性約24歲預防性送醫至台中醫院，火勢於5時16分控制，5時40分火勢撲滅；現場為燒毀2輛小客車，燃燒面積約10平方公尺，起火原因及財損待查。

▲消防人員到場搶救。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，被消防人員送醫救治的24歲女子為該社區住戶，她在今凌晨3時許將白色轎車駛入地下室將車停好後，即在車內點火，但過沒多久她就因濃煙過多而自行走出車外，再與社區管理員求救，由管理員向警消通報。另外，警消在車內發現使用過的炭爐。

事故造成女子輕微嗆傷，警消將她送往台中醫院救治，暫無生命危險，但醫師評估仍須在加護病房觀察；女子的白色轎車及一旁停放的藍色轎車，遭到燒毀，所幸未再造成更多人員傷亡。詳細車損、大樓損失金尚待估，詳細案情由警方後續釐清。

▲一旁藍色轎車遭火勢波及。（圖／記者白珈陽翻攝）

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