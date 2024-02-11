桃園火警3移工死！　印尼外配煮晚餐「一插電就爆炸」2罪移送

▲桃園市大園區一棟3樓透天厝火警3死，釀災的邱姓外籍配偶今（11日）下午移送桃檢。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

桃園大園區中山北路10日發生住宅火警，事故造成身分不明移工3死，初步調查是住2樓的印尼籍邱姓外配不當使用電器釀災，其中一名在樓梯間發現的女性焦屍，確認是失聯多月的44歲移工，確切起火原因有待調查。而釀災的邱姓外配預計也將在今日下午依公共危險、過失致死罪移送桃園地檢署。

這棟位在大園區的3樓透天厝昨（10日）下午發生火警，桃園市消防局當天下午4點左右接獲通報後，派出消防人員55名，消防車18輛、救護車6輛前往搶救，該房屋1樓為夾娃娃機店，起火點於2樓，同時造成3名移工葬身火場。

警消入室搜救後，發現其中1名女性在3樓樓梯旁，明顯死亡未送醫。另1男1女於3樓後方房間救出，兩人均為OHCA，男子由草漯分隊救護車送長庚醫院，女性傷者由青埔分隊救護車送敏盛醫院，經搶救後2人仍因傷重不治。

據了解，起火原因初判為2樓的邱姓印尼籍外配準備晚餐時不慎發生爆炸釀災，邱女第一時間自行逃出，消防人員救災時於3樓樓梯旁發現一具焦屍，另外也在樓梯後方的房間發現兩名男女，送醫後仍宣告不治。

根據《三立新聞網》引述女房東說法，邱姓外配和林姓丈夫在這租屋20年，邱女因行動不便，之前都在牆壁拉延長線使用，去年就曾因為24小時使用高功率的電器用品造成火警，當時請夫妻搬離，沒想到邱女還反嗆「要老死在此」，趕不走他們只能協助更換電線管路，還叮嚀不要再拉小電線，沒想到當天邱女煮晚餐時，將電線插到延長線上就發生爆炸，釀成3死悲劇，訊後將在今日下午依公共危險、過失致死罪移送桃園地檢署。

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